हाउस टैक्स वसूली में फिसड्डी बरेली नगर निगम! राजस्व निरीक्षक और कर समाहर्ता पर कार्रवाई के आदेश
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में गृहकर वसूली में लापरवाही पर प्रमुख सचिव नगर विकास ने राजस्व निरीक्षक और कर समाहर्ता के विरुद्ध कार्रवाई को कहा है। साथ ही अन्य लापरवाह कर्मियों के विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए चेतावनी जारी करने को कहा है। इससे टैक्स विभाग में खलबली मच गई है। नगर निगम ने नवंबर माह में सिर्फ 4.93 करोड़ की ही गृहकर वसूली की जा सकी।
नगर निगम की ओर से संपत्तिकर वसूलने को लेकर किए जा रहे सख्ती सोमवार को हवाहवाई साबित हो गई। प्रमुख सचिव नगर विकास की ओर से एक-एक निकायों की समीक्षा के दौरान के बरेली का प्रदर्शन चिंताजनक करार दिया गया।
उन्होंने चालू वित्त वर्ष में बेहद कम समय बचे होने पर कार्रवाई तेज करने को कहा। साथ ही सबसे कम वसूली करने वाले राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध अनुशासत्मक कार्रवाई और कर समाहर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए।
इस पर नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी को तत्काल कार्रवाई की संस्तुति को कहा। साथ ही वसूली में पिछड़ रहे अन्य राजस्व निरीक्षकों और कर समहर्ता को भी चेतावनी जारी करने को कहा।
गौरतलब है कि नवंबर माह में नगर निगम ने सिर्फ 4.93 करोड़ की ही वसूली की है। जबकि अब तक कुल वसूली 49 करोड़ की हो सकी है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि हाउसटैक्स की वसूली को लेकर प्रमुख सचिव की ओर से समीक्षा की गई है।
इसमें कम आय पर चिंता व्यक्त की गई है। प्रकरण में नगर आयुक्त के निर्देश पर सबसे कम वसूली करने वाले राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध अनुशासत्मक और कर समाहर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश मिले हैं।
