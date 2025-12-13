बरेली नगर निगम दुकान नामांतरण नीति पर हंगामा: पार्षदों ने बहिष्कार कर बताया 'अव्यवहारिक'!

जागरण संवादददाता, बरेली। नगर निगम की दुकानों नामांतरण नीति की विसंगतियों को दूर करने को लेकर गठित कमेटी की शुक्रवार को हुई बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। कमेटी के अध्यक्ष एवं अपर नगर आयुक्त की ओर से प्रकरण न्यायालय में लंबित होने के चलते चर्चा नहीं हो सकने की बात कहने पर कमेटी के सदस्य और पार्षद राजेश अग्रवाल भड़क गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्‍होंने कहा कि अधिकारियों की ओर से व्यापारियों को राहत देने को लेकर तनिक भी गंभीरता नहीं दिख रही, इस पर अपर नगर आयुक्त ने आरोप को खारिज करते हुए प्रकरण के न्यायालय से जुड़े होने की बात कहते हुए समझाते हुए शीघ्र ही विधिक परामर्श के अनुसार मंथन कर निर्णय लेने का हवाला दिया। मगर, इसके बाद कमेटी ने बिना किसी निर्णय के आगे की बैठक को स्थगित कर दिया।

नगर निगम बोर्ड की ओर निगम के दुकानों के नामांतरण-किराया निर्धारण को लेकर अपर नगर आयुक्त शशि भूषण राय की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। इसको लेकर शुक्रवार को बैठक बुलाई गई। बैठक में पार्षद राजेश अग्रवाल ने अवगत कराया की सोमवार को होने वाली नीलामी में प्रेम नगर थाने के सामने स्थित 14.15 मीटर की दुकान के प्रीमियम के रूप में 222900 रुपए सरकारी कीमत निर्धारित की है और किराए के रूप में प्रति माह 4458 रुपये तय की है।

वर्षों से काबिज दुकानदार नामंत्रण की गलत नीति के कारण इतनी बड़ी दुकान इस बाजार की प्रीमियम के रूप में 300688 रुपए और किराए के रूप में 6013 रुपये प्रति माह देंगे जो पुराने किराएदारों के लिए अव्यवहारिक है। इसी तरह पूर्व में डूडा आफिस के सामने की दुकान सिंतबर में 16.35 मीटर की दुकान 410000 रुपए प्रीमियम और 7766 रुपए प्रति माह किराए पर आवंटित की हैं।