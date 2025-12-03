जागरण की चोट, निगम की दौड़! 1.80 करोड़ के ABC सेंटर को इसी सप्ताह मिलेगी एजेंसी
शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नगर निगम द्वारा बनाए गए 1.80 करोड़ रुपये के ऑटोमेटेड बिल्डिंग सेंटर (ABC) को जल्द ही एजेंसी मिलेगी। दैनिक जागर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में आवारा कुत्तों के बधियाकरण में तेजी लाने के लिए नगर निगम की ओर से 150 कुत्तों की क्षमता का बना नया एबीसी सेंटर जल्द संचालित होगा। नगर निगम की ओर से आमंत्रित निविदा में तीन एजेंसियों ने प्रतिभाग किया है। अब जागरण के समाचारीय अभियान का संज्ञान लेते हुए निगम ने इसी सप्ताह निविदा प्रक्रिया पूरी करने का दावा किया है। इसके लिए जल्द ही शेष प्रक्रिया पूर्ण करने की बता कही जा रही है।
शासन ने शहर में उत्पाती कुत्तों के बधियाकरण में तेजी लाने के लिए 1.80 करोड़ से एनिमल बर्थ केयर सेंटर (एबीसी भवन) का निर्माण कराया है। जल निगम की सीएंडडीएस की ओर से करीब दो वर्ष पहले बने सेंटर के संचालन के लिए नगर निगम की ओर से निविदा आमंत्रित की जा रही है।
अब तक दो बार निकली निविदा में एजेंसियों के प्रतिभाग नहीं करने से एबीसी संचालन पिछड़ रहा था। इसके पीछे जिम्मेदारों की अरुचि भी काफी हद तक शामिल रही। अब जागरण के समाचारीय अभियान ‘अधूरी परियोजना’ के तहत मंगलवार के अंक में ‘दो साल में भी एबीसी सेंटर नहीं चलवा सका नगर निगम’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की तो जिम्मेदारों में खलबली मच गई।
खबर का संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. नैन सिंह और पर्यावरण अभियंता एवं एक्सईएन राजीव राठी को निविदा के जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार टेक्निकल में तीन एजेंसियां सामने आई हैं अब फाइनेंशियल बिड खोलकर एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा।
सीबीगंज में सबसे अधिक उत्पात, दो बच्चों की हुई थी मृत्यु
हिंसक कुत्तों का आतंक सीबीगंज क्षेत्र में सबसे अधिक है। बीते वर्ष सीबीगंज के बंडिया, मथुरापुर, खना गौटिया, तिलियापुर क्षेत्र में 15 से अधिक बड़ी घटनाएं हुईं। इसमें दो बच्चों की मृत्यु भी हो गई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार हिंसक कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निगम की टीम आती है मगर उन्हें देख कुत्ते जंगल की ओर भाग जाते हैं। इससे उत्पाती कुत्तों पर नियंत्रण नहीं लग पा रहा। वहीं निगम अधिकारियों के अनुसार बीते वर्ष सीबीगंज क्षेत्र में 120 से अधिक कुत्तों को पकड़कर बधियाकरण के लिए भेजा गया था।
दावा, जल्द संचालित होगा 200 की क्षमता का नया एबीसी सेंटर
कुत्तों के बधियाकरण में तेजी लाने के लिए नदौसी में ही दूसरा श्वान बधियाकरण केंद्र (एनिमल बर्थ केयर यूनिट) का निर्माण किया गया है। अधिकारियाें के अनुसार यहां, खूंखार कुत्तों को रखने के लिए 10 आइसोलेशन कैनाल बने हैं। साथ ही 15 बड़ा कैनाल है जिसमें सभी तरह के श्वान रखेंगे। प्रति कैनाल में 10 कुत्तों की रखने की क्षमता होगी। आपरेशन थियेटर, एक मेडिकल स्टोर रुम, एक सर्जन रुम, एक प्रीपेशन रूम, आफिस, टायलेट व कर्मचारियों के लिए रुकने का कमरा भी बनाया गया है।
शहर में उत्पाती कुत्तों के नियंत्रण के लिए नया एबीसी सेंटर बनाया गया है। इसके संचालन के आमंत्रित निविदा इसी सप्ताह होने की उम्मीद है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।
- संजीव कुमार मौर्य, नगर आयुक्त
