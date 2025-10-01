यूपी के इस जिले में बड़ी बिजली चोरी पकड़ी, 97 ई-रिक्शा के लिए अवैध ई-चार्जिंग सेंटर; पार्षद समेत कई पर FIR

बरेली में अवैध ई-चार्जिंग सेंटरों पर बिजली चोरी का मामला सामने आया है जिसमें पार्षद और पूर्व पार्षद समेत आठ लोगों के खिलाफ 1.12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। 77.1 किलोवाट की बिजली चोरी पकड़ी गई जहां 97 ई-रिक्शा चार्ज किए जा रहे थे। विद्युत विभाग ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में अवैध कब्जेदारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बिजली चोरी का भी बड़ा मामला पकड़ा गया है। बानखाना क्षेत्र में रजा चौक नाले के पास पार्षद उमान खान, पूर्व पार्षद मोहम्मद नदीम समेत पांच लोगों के परिसरों में अवैध ई-चार्जिंग सेंटर चल रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पोल से कटिया डालकर पांच परिसरों में 97 ई-रिक्शा चार्ज किए जा रहे थे। तीन घरों में भी चोरी की बिजली जल रही थी। 77.1 किलोवाट की बिजली चोरी पकड़े जाने पर आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर 1.12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

पार्षद उमान रजा, पूर्व पार्षद नदीम समेत आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी विद्युत विभाग की टीम नियमित मॉर्निंग रेड का दावा करती है। ई-चार्जिंग सेंटरों के खिलाफ भी अभियान चलाया जाता रहा है, लेकिन घनी आबादी में पांच परिसरों में व्यापक पैमाने पर चल रही बिजली चोरी की किसी को भनक तक नहीं लग पाई थी। मंगलवार को मुख्य अभियंता नगरीय क्षेत्र ज्ञान प्रकाश के संज्ञान में मामला आया तो उन्होंने अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता को कार्रवाई के लिए मौके पर भेजा। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया।

कटिया डालकर चार्ज किए जा रहे थे 93 ई-रिक्शा, 77.1 किलोवाट की चोरी एसडीएम सदर, सीओ सिटी, 50 पुलिस कर्मी व उप निरीक्षक, 10 महिला पुलिस कर्मियों के साथ पहुंच गए। अधिशासी अभियंता एचआर एवं रेड वर्टिकल रामलाल, विजिलेंस प्रभारी प्रवर्तन विक्रम सिंह की टीम ने चेकिंग की तो पांच परिसरों में 93 ई-रिक्शा नजदीकी पोल से सीधे कटिया डालकर 77.1 किलोवाट की बिजली चोरी कर चार्ज किए जा रहे थे। यहीं तीन घरों में भी सीधे केबल डालकर बिजली चोरी की जा रही थी।

एक करोड़ 12 लाख का जुर्माना पार्षद उमान रजा खान पर 10.5 किलोवाट, पूर्व पार्षद मो. नदीम पर 9.8 किलोवाट, बरकत रजा खान पर 17.5 किलोवाट, मोहसिन रजा खान पर 14.7 किलोवाट, वसीम खान पर 12.6 किलोवाट बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके अलावा घर में बिजली चोरी पकड़े जाने पर उमान रजा खान पर चार किलोवाट, मो. हसीन पर चार किलोवाट, यासीन मियां पर चार किलोवाट बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आकलन कर एक करोड़ 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश का कहना है कि लाइन लास में कमी लाने के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। बिजली चोरी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सवालों के घेरे में विद्युत विभाग के लाइनमैन और अभियंता विद्युत विभाग के अधिकारियों ने एक-एक ट्रांसफार्मर का लोड चेक कराने के लिए अभियान चलाया था। उपभोक्ताओं के कनेक्शन का लोड और बिजली के उपभोग का भी आंकलन कराया गया था। बानखाना क्षेत्र में रजा चौक नाले के पास व्यापक पैमाने पर हो रही बिजली चोरी की जानकारी क्यों नहीं हो सकी। सवाल उठ रहे कि बिना विभाग के किसी अधिकारी, कर्मचारी की संलिप्तता के यह काम नहीं हो सकता।