    '18% वालों से ज्यादा हो 80 प्रतिशत वालों की आवाज', बरेली में मंत्री गंगवार के बयान से सियासत गर्म, वीडियो वायरल

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 05:30 AM (IST)

    मंत्री संजय सिंह गंगवार ने बरेली में एक क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के दौरान '80-18 प्रतिशत' आबादी पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बरेली। क्रिकेट के मैदान में गन्ना विकास राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार ने 80-18 प्रतिशत वाला बयान देकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी। जय श्रीराम का उद्घोष करते समय उन्होंने मैदान में मौजूद खिलाड़ियों से कहा कि आवाज ऊंची होनी चाहिए। 80 प्रतिशत आबादी वालों की आवाज 18 प्रतिशत आबादी वालों से ज्यादा होनी चाहिए।

    वो लोग अल्लाह-हो-अकबर कहते हैं। हमें भी उसी ताकत से जय श्रीराम बोलना चाहिए। आज तो मंगलवार है, भगवान बजरंगबली सबका मंगल करेंगे। उनके वीडियो का यह अंश इंटरनेट मीडिया पर बहस का बिंदु बना हुआ है। पीलीभीत के विधायक एवं गन्ना विकास राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार मंगलवार को फरीदपुर के सीएएस इंटर कालेज मैदान में पहुंचे थे।

    वहां भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री स्व. भवानी सिंह के स्मृति में आयोजित क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। मंच के सामने खिलाड़ियों की भीड़ थी। ऐसे में माना जा रहा था कि वह खिलाड़ियों और खेल की प्रगति के बारे में बात करेंगे।

    इससे इतर, उनका संबोधन 80 और 18 प्रतिशत आबादी की तुलना के केंद्र में रहा। राजनीतिक गलियारों में इसे ध्रुवीकरण से जोड़ा जा रहा है। (दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।)