बरेली बवाल मामले में मौलाना तौकीर रजा समेत आठ को भेजा गया जेल, पांच थानों में लिखी गई 10 FIR

जागरण संवाददाता, बरेली। जुमे की नमाज के बाद उपद्रव में पुलिस ने पांच थानों में 10 प्राथमिकी पंजीकृत की हैं। इनमें 100 से अधिक लोगों को नामजद करते हुए दो हजार से अधिक अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया है। सात मामलों में मौलाना तौकीर रजा को भी नामजद किया गया है।

कोतवाली में लिखे गए मुकदमे में पुलिस ने मौलाना तौकीर समेत आठ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 31 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शनिवार को भी सभी घटना स्थलों के आस-पास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

कोतवाली में कुल पांच प्राथमिकी पंजीकृत की गई है। सबसे पहली प्राथमिकी खलील चौराहे पर बवाल की इंस्पेक्टर अमित पांडेय ने लिखाई जिसमें उन्होंने 25 लोगों को नामजद करते हुए 1700 लोगों को अज्ञात में शामिल किया है। उन्होंने बताया कि जिले में धारा 163 लागू थी, किसी भी तरह के जुलूस या प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक थी। इसके बाद भी जुमे की नमाज के बाद मौलाना तौकीर के आवाहन पर सैकड़ों की संख्या में भी इस्लामियां में एकत्र होने जा रही थी।

पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव, फायरिंग की और बेरीकेटिंग को तोड़ते हुए पुलिस पर हमलावर हो गए। इस हमले में कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी, उनके प्रोटेक्टर टूट गए। एक पुलिसकर्मी को गोली भी लगी।

इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर बितर किया। घटना स्थल से पुलिस ने कई बोतलें भी बरामद की जिनमें से पेट्रोल की बदबू आ रही थी। संभवत: उन्हें आगजनी के उद्देश्य से लाया गया। इसी मुकदमे में मौलाना तौकीर को जेल भेजा गया है।

इसी तरह से कोतवाली में दूसरी प्राथमिकी नोहमला मस्जिद पर हुए विवाद की लिखी, तीसरी प्राथमिकी नावल्टी, चौथी प्राथमिकी आजमनगर और पांचवीं प्राथमिकी कुमार टाकीज के पास हुए बवाल की लिखी गई है। इसी तरह से बारादरी में दो, प्रेमनगर कैंट और किला में भी एक-एक प्राथमिकी पंजीकृत की गई है।

आजमनगर में भी बवाल के दौरान पुलिस पर फायरिंग की गई थी। पुलिस ने खलील तिराहे पर भीड़ में से सरफराज, मनीफुद्दीन, अजीम, शरीफ, मोहम्मद आमिर, रेहान और सरफराज को गिरफ्तार किया था। शहर की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस को चार एसपी, 14 एडिशनल एसपी और 16 सीओ को बरेली भेजा गया है। जिससे शहर के हालत न बिगड़े।

असलहा हुए बरामद भीड़ के तितर बितर होने के बाद पुलिस ने जब घटना स्थल की जांच की तो मौके से 12 बोर का एक तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस के अलावा 32 बोर का जिंदा कारतूस व खोला और एक 315 बोर का खोखा कारतूस बरामद किया।