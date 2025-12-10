जंक्शन पर CMN का छापा: एस्केलेटर के पास भर रहे थे सवारी, 3 टैंपो चालकों का चालान

जागरण संवाददाता, बरेली। जंक्शन पर आरपीएफ चौकी ओर एक्सीलेटर के पास टैंपो और ई-रिक्शा वाले मनमाने तरीके से सवारियां भर रहे थे। इससे यात्रियों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही थी। इसकी जानकारी लगने के बाद सीएमआइ ने टीम के साथ जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया में छापा मारा।

इसके बाद वहां टैंपो और ई-रिक्शा वालों के साथ स्टेशन के मुख्य द्वार पर ठेला लगाकर अतिक्रमण करने वालों के बीच अफरा-तफरी मच गई। कई टैंपो और ठेले वाले तो वहां से फौरन खिसक लिए। इस कार्रवाई के दौरान तीन टैंपो वालों के चालान करने के साथ छह ठेले वालों के सामान भी जब्त तक पार्सल रूम में रखवा लिए गए। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी।

टैंपो और ई-रिक्शा वाले अपने वाहनों को पार्किंग एरिया में न लगाकर जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया में मनमाने तरीके से खड़ा रखते हैं। इतना ही नहीं, स्टेशन रोड की ओर गेट के पास फल, चाय सहित अन्य खाने-पीने के सामान बचने के लिए ठेले वाले भी अतिक्रमण किए खड़े रहते हैं। जिससे वहां अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है।

कई बार तो यात्रियों की ट्रेन तक छूट जाती है। बुधवार को भी सुबह करीब 10 बजे टैंपो और ई-रिक्शा वालों की जंक्शन के सर्कुलेटिंग मनमानी हावी दिखाई दी। हालत ये थी कि आरपीएफ चौकी की ओर बने एक्सीलेटर के पास कई टैंपो और रिक्शा वाले अंदर तक चले आए और यात्रियों को बैठाने की कोशिश करने लगे।

ऐसे में लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी। जंक्शन पर यह हाल हर दिन ही देखने को मिलता है। इसकी जानकारी लगते हुए मुख्य वाणिज्य प्रबंधक सैय्यद इमरान चिश्ती के नेतृत्व में रेलवे की टीम ने जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया में छापामार कार्रवाई की। यह देखकर वहां टैंपो और ई-रिक्शा वालों इधर-उधर भागने लगे।

इतना ही नहीं, खाने-पीने का ठेला लगाने वाले भी अपने ठेले भी वहीं छोड़कर भाग खड़े हो गए। इस दौरान वहां काफी अफरा-तफरी मची रही। सीएमआइ ने बताया कि तीन टैंपो वालों के चालान करने के साथ छह ठेले वालों का सामान भी जब्त कर लिया गया है। आगे भी इसी तरह की कार्रवाई होती रहेगी।