    जंक्शन पर CMN का छापा: एस्केलेटर के पास भर रहे थे सवारी, 3 टैंपो चालकों का चालान

    By Anoop Gupta Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:03 PM (IST)

    बरेली जंक्शन पर आरपीएफ चौकी के पास अवैध रूप से सवारियां भरने वाले टैंपो और ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सीएमआई ने टीम के साथ छापा मारकर ती ...और पढ़ें

    जांच करते अध‍िकारी

    जागरण संवाददाता, बरेली। जंक्शन पर आरपीएफ चौकी ओर एक्सीलेटर के पास टैंपो और ई-रिक्शा वाले मनमाने तरीके से सवारियां भर रहे थे। इससे यात्रियों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही थी। इसकी जानकारी लगने के बाद सीएमआइ ने टीम के साथ जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया में छापा मारा।

    इसके बाद वहां टैंपो और ई-रिक्शा वालों के साथ स्टेशन के मुख्य द्वार पर ठेला लगाकर अतिक्रमण करने वालों के बीच अफरा-तफरी मच गई। कई टैंपो और ठेले वाले तो वहां से फौरन खिसक लिए। इस कार्रवाई के दौरान तीन टैंपो वालों के चालान करने के साथ छह ठेले वालों के सामान भी जब्त तक पार्सल रूम में रखवा लिए गए। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी।

    टैंपो और ई-रिक्शा वाले अपने वाहनों को पार्किंग एरिया में न लगाकर जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया में मनमाने तरीके से खड़ा रखते हैं। इतना ही नहीं, स्टेशन रोड की ओर गेट के पास फल, चाय सहित अन्य खाने-पीने के सामान बचने के लिए ठेले वाले भी अतिक्रमण किए खड़े रहते हैं। जिससे वहां अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है।

    कई बार तो यात्रियों की ट्रेन तक छूट जाती है। बुधवार को भी सुबह करीब 10 बजे टैंपो और ई-रिक्शा वालों की जंक्शन के सर्कुलेटिंग मनमानी हावी दिखाई दी। हालत ये थी कि आरपीएफ चौकी की ओर बने एक्सीलेटर के पास कई टैंपो और रिक्शा वाले अंदर तक चले आए और यात्रियों को बैठाने की कोशिश करने लगे।

    ऐसे में लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी। जंक्शन पर यह हाल हर दिन ही देखने को मिलता है। इसकी जानकारी लगते हुए मुख्य वाणिज्य प्रबंधक सैय्यद इमरान चिश्ती के नेतृत्व में रेलवे की टीम ने जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया में छापामार कार्रवाई की। यह देखकर वहां टैंपो और ई-रिक्शा वालों इधर-उधर भागने लगे।

    इतना ही नहीं, खाने-पीने का ठेला लगाने वाले भी अपने ठेले भी वहीं छोड़कर भाग खड़े हो गए। इस दौरान वहां काफी अफरा-तफरी मची रही। सीएमआइ ने बताया कि तीन टैंपो वालों के चालान करने के साथ छह ठेले वालों का सामान भी जब्त कर लिया गया है। आगे भी इसी तरह की कार्रवाई होती रहेगी।

    जंक्शन पर हर दिन 25 से 30 हजार यात्रियों का होता आवागमन

    जंक्शन पर हर दिन 25 से 30 हजार यात्रियों का आवागमन होता है। ऐसे में यहां हर समय काफी भीड़भाड़ रहती है। यहां पार्किंग व्यवस्था बनाने के लिए रेलवे के अधिकारियों ने तीन साल के लिए 48 लाख रुपये का ठेका भी दे रखा है।जबकि पार्किंग एरिया में वाहन न खड़ा करके टैंपो और ई-रिक्शा वालों के साथ बाइक व कार वाले भी इधर-उधर वाहनों को खड़ा रखते हैं। जिससे यात्रियों को आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। बता दें यह हर दिन दो सौ से ज्यादा ट्रेनों-मालगाड़ियों की आवाजाही होती है।

     

    जंक्शन पर अवैध तरीके से ई-रिक्शा और टैंपो वालों के आने पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसकी नियमित चेकिंग की व्यवस्था कराई जाए रही है। जल्द ही व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा।

    - सैय्यद इमरान चिश्ती, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, जंक्शन


