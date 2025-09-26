बिहार में शराबबंदी के चलते बरेली जंक्शन पर जीआरपी और आरपीएफ ने एक व्यक्ति को 72 शराब की बोतलों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी जिसकी पहचान अरबाज के रूप में हुई है बिहार का निवासी है और राजधानी एक्सप्रेस से शराब ले जाने की तैयारी में था। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है।

जागरण संवाददाता, बरेली। बिहार में शराबबंदी की वजह से वहां दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों से शराब ले जाकर खपाई जा रही है। उत्तर रेलवे के बरेली जंक्शन पर जीआरपी और आरपीएफ ने एक आरोपित को पकड़ा, जिसके पास से 72 बोतलें शराब की बरामद हुई। वह यह बोतलें सूटकेस और पिट्ठू बैग में भरकर ले जा रहा था।

जीआरपी इंस्पेक्टर सुशील कुमार वर्मा और आरपीएफ इंस्पेक्टर विनीता कुमारी के संयुक्त नेतृत्व में गुरुवार शाम को बरेली जंक्शन पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान प्लेटफार्म एक पर एक व्यक्ति के बैग को चेक किया तो उसके पास शराब की बोतलें मिलीं। उसके पास में रखे दो अन्य सूटकेस को खुलवाया तो उनमें भी शराब की बोतलें भरी थीं।

आरोपित के पास 56 बोतल रायल स्टैग, आठ बोतल सिग्नेचर और आठ बोतल ब्लिंडर प्राइड की थीं। आरोपित ने अपना नाम अरबाज निवासी बिहार के मोतिहारी जिला के गांव चरागाह का बताया। पुलिस ने प्राथमिकी लिखकर आरोपित को हिरासत में ले लिया।