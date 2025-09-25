Language
    खाने के 200 रुपये में से ले आया था 100 रुपये की शराब, बौखलाए दो दोस्‍तों ने कर दी हत्‍या

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 07:54 PM (IST)

    बरेली में 100 रुपये के विवाद में दो युवकों ने अपने दोस्त सलीम की हत्या कर दी। रफीक ने सलीम को खाना लाने के लिए 200 रुपये दिए थे लेकिन वह शराब ले आया। इस बात पर विवाद हुआ और रफीक व गुड्डू ने सलीम को पीट-पीटकर मार डाला पत्थर से उसके सिर पर प्रहार किए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    100 रुपये के लिए दो युवकों ने की थी दोस्त की हत्‍या।

    जागरण संवाददाता, बरेली। 100 रुपये के लिए दो युवकों ने दोस्त सलीम की हत्या कर दी। आरोपित रफीक और गुड्डू ने उन्हें पीटा। सिर पर पत्थर से कई प्रहार कर फरार हो गए। गिरफ्तारी होने पर गुरुवार को दोनों ने घटनाक्रम बयां किया। दोपहर को दोनों को जेल भेज दिया गया। सलीम, उनका दोस्त गुड्डू व रफीक मजदूरी करते हैं। सोमवार रात तीनों पेट्रोल पंप के पास बैठे थे।

    रफीक के अनुसार उसने खाना लाने के लिए सलीम को 200 रुपये दिए थे। कुछ देर बाद लौटा तो वह खाने के बजाय 100 रुपये की शराब लेकर आ गया। खाना के बारे में कहने लगा कि अभी शराब पियो। खाना बाद में आएगा। शराब खत्म होने के बाद उससे दोबारा खाना लाने को टोका तो जवाब दिया कि रुपये नहीं हैं। शराब से बचे 100 रुपये भी खर्च हो गए। इसी बात पर विवाद होने लगा। पुलिस के अनुसार रफीक व गुड्डू ने सलीम को पीटा। फिर पत्थर से सिर कूचकर हत्या कर दी।

    सीओ पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि मंगलवार सुबह सलीम के शव के पास मिले दो पत्थरों पर खून लगा था। उसी से हत्या का संदेह हुआ। आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रफीक को पकड़ा। वह मूलरूप से औरया के खानपुर का रहने वाला है। यहां चार वर्ष से किराये पर रहने लगा। उसी की निशानदेही पर गुड्डू को पकड़ा गया।

