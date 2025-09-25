Language
    बदायूं जेल तोड़कर फरार 2 लाख का ईनामी सुमित चौधरी गिरफ्तार, STF ने नेपाल बॉर्डर से पकड़ा

    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:43 PM (IST)

    बदायूं में 2015 में पूर्व ब्लॉक प्रमुख योगेंद्र सिंह उर्फ भूरा की हत्या के आरोपी सुमित चौधरी जो रिंकू चौधरी हत्याकांड में जेल में बंद था 2018 में जेल से फरार हो गया था। उस पर दो लाख रुपये का इनाम था। एसटीएफ बरेली यूनिट ने उसे नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है और जल्द ही उसे बदायूं जेल भेजा जाएगा।

    पुलिस की गिरफ्त में 2 लाख का ईनामी सुमित चौधरी। जागरण

    जागरण संवाददाता, बदायूं। 23 फरवरी 2015 को कचहरी में डिलारी के पूर्व ब्लाक प्रमुख योगेंद्र सिंह उर्फ भूरा की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। डिलाली के हिमायूपुर निवासी पूर्व ब्लाक प्रमुख सिविल लाइंस के रिंकू चौधरी हत्याकांड में जेल में बंद थे। उनकी हत्या रिंकू चौधरी के भाई सुमित चौधरी कोर्ट में पेशी के दौरान की थी।

    सुमित चौधरी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। सितंबर 2015 को सुमित को मुरादाबाद से बदायूं जेल शिफ्ट कर दिया गया था। आरोपित सुमित चौधरी जेल की दीवार कूंद कर सिविल लाइंस थाने की ओर से 12 मई 2018 को कुख्यात अपराधी चंदन की मदद से जेल से फरार हो गया था।

    इसके बाद सिविल लाइंस थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तभी से उसकी तलाश की जा रही थी। उसके ऊपर अब तक दो लाख रुपये का ईनाम था।

    सूत्रों के मुताबिक, एसटीएफ की बरेली यूनिट ने उसे नेपाल बार्डर से गिरफ्तार किया है। उसे कुछ देर में बदायूं लाया जा रहा है। बदायूं एसएसपी डा. बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि सुमित को नेपाल बार्डर से पकड़ा गया है। उसे गुरुवार शाम तक जेल भेज दिया जाएगा।