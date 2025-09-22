Language
    यूपी के इस ज‍िले में अवैध निर्माण पर फिर चला बुलडोजर, छह कॉलोनियां ध्वस्त; कई भवनों को क‍िया गया सील

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:31 PM (IST)

    बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाया। सिविल लाइंस और बिथरी क्षेत्र में कई अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया और भवनों को सील किया गया। अधिकारियों ने बिना अनुमति निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। बीडीए उपाध्यक्ष ने मानचित्र स्वीकृति के महत्व पर जोर दिया और नागरिकों से नियमों का पालन करने का आग्रह किया।

    बिथरीचैनपुर में अवैध निर्माण को ध्वस्त करती बीडीए की टीम।- बीडीए

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के अलग-अलग हिस्सों में अवैध निर्माण पर सोमवार को बीडीए ने अभियान चलाया। सिविल लाइन, चौपुला, विकास भवन के आसपास निर्माणाधीन और पूर्व निर्मित भवनों की जांच की गई। इस दौरान बिथरी क्षेत्र में छह कालोनियों को ध्वस्त कर दिया। कई भवनों को सील किया गया।

    बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए. के निर्देश पर संयुक्त सचिव दीपक कुमार, ओएसडी अजीत कुमार व अन्य अधिकारियों व अभियंताओं की टीमों ने अवैध निर्माण के विरुद्ध अभियान चलाया। संयुक्त सचिव की अगुआई में प्रवर्तन टीम ने बिथरी चैनपुर के सैदपुर खजुरिया एवं उमरिया में छह अवैध कालोनियों को ध्वस्त कर दिया।

    अधिकारियों के अनुसार आरिफ गाजी एवं जीशान द्वारा 7,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के भूखंडों का चिह्नांकन, साइट आफिस एवं बाउंड्रीवाल आदि का कार्य करते हुए अवैध कालोनी का निर्माण कराया जा रहा था। तौफीक खान 5000 वर्गमीटर, बंटी खान 3000 वर्गमीटर में अवैध कालोनियों का निर्माण करा रहा था, जिसे बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया।

    क्षेत्र में ही जहीर, आसिम, नसीम आदि की 5000 वर्गमीटर, वाहिद खान की 1500 वर्गमीटर, उवैस खान की 1500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बनाई जा रही कालोनियों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। बीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण-प्लाटिंग करने से पूर्व बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। भवन-भूखंड क्रय करने से पूर्व उसकी मानचित्र स्वीकृति संबंधी जानकारी प्राधिकरण से अवश्य प्राप्त कर लें।

