फेरों से पहले टूटी शादी: दूल्हे ने मांगी ₹20 लाख और Brezza कार, बैरंग लौटी बारात

जागरण संवाददाता, बरेली। फेरों से पहले दूल्हे ने दहेज में एक ब्रीजा कार और 20 लाख रुपए की मांग कर ली। कहा कि जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे वो फेरे नहीं करेगा। इस बात पर हंगामा हुआ और पुलिस पहुंच गई।

पुलिस ने दूल्हे और उसके जीजा को हिरासत में ले लिया है। लड़की पक्ष की ओर से कोई शिकायती पत्र नहीं दिया गया। पुलिस के मुताबिक, कैंट के सदर बाजार निवासी एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी आठ माह पूर्व प्रेम नगर निवासी एक युवक से की थी।

मई में दोनों की सगाई हुई जिसमें लड़की पक्ष का करीब तीन लाख रुपए खर्च हुआ। आरोप है कि खर्च के अलावा, लड़के को सोने की अंगूठी चेन और पांच लाख नगद भी दिए थे। शुक्रवार को विवाह का आयोजन था। युगवीणा में बारात पहुंची सभी रस्म अदा की गई नौबत फेरों तक आई। आरोप है कि फेरों से ठीक पहले लड़का पक्ष ने दहेज में एक ब्रीजा कार और 20 लाख रुपए की मांग कर ली।