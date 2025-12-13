Language
    फेरों से पहले टूटी शादी: दूल्हे ने मांगी ₹20 लाख और Brezza कार, बैरंग लौटी बारात

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:53 PM (IST)

    बरेली में एक शादी दहेज की मांग के चलते टूट गई। दूल्हे ने फेरों से ठीक पहले 20 लाख रुपये और ब्रेज़ा कार की मांग की, जिससे दुल्हन के परिवार ने शादी से इ ...और पढ़ें

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, बरेली। फेरों से पहले दूल्हे ने दहेज में एक ब्रीजा कार और 20 लाख रुपए की मांग कर ली। कहा कि जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे वो फेरे नहीं करेगा। इस बात पर हंगामा हुआ और पुलिस पहुंच गई।

    पुलिस ने दूल्हे और उसके जीजा को हिरासत में ले लिया है। लड़की पक्ष की ओर से कोई शिकायती पत्र नहीं दिया गया। पुलिस के मुताबिक, कैंट के सदर बाजार निवासी एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी आठ माह पूर्व प्रेम नगर निवासी एक युवक से की थी।

    मई में दोनों की सगाई हुई जिसमें लड़की पक्ष का करीब तीन लाख रुपए खर्च हुआ। आरोप है कि खर्च के अलावा, लड़के को सोने की अंगूठी चेन और पांच लाख नगद भी दिए थे।

    शुक्रवार को विवाह का आयोजन था। युगवीणा में बारात पहुंची सभी रस्म अदा की गई नौबत फेरों तक आई। आरोप है कि फेरों से ठीक पहले लड़का पक्ष ने दहेज में एक ब्रीजा कार और 20 लाख रुपए की मांग कर ली।

    समझाने के बाद भी लड़का पक्ष के लोग नहीं माने। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लकड़ा पक्ष से दूल्हा और जीजा को हिरासत में ले लिया है। कैंट इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि अभी तक कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है शिकायती पत्र मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।


