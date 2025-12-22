जमीन को छुए बिना गायब होगा शहर का कचरा; बरेली में 39 डलावघर होंगे इतिहास!

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर को स्वच्छ बनाने और स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में अव्वल आने के लिए निगम के प्रयास फलीभूत होते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में शहर में सभी डलावघर समाप्त हो जाएंगे। इनके स्थान पर मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन बनाए जाएंगे, जहां से कूड़ा जमीन पर छुए बिना ट्रंचिंग ग्राउंड तक पहुंचाया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर निगम ने वाहनों की खरीद के साथ मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन संचालन के लिए टेंडर निकाले हैं, जो अगले सप्ताह तक होने की संभावना है। शहर में प्रतिदिन साढ़े चार सौ टन कूड़ा निकल रहा है। नगर निगम ने घरों से कूड़ा उठाने के लिए डोर-टू-डोर कलेक्शन व्यवस्था चला रखी है। इस व्यवस्था में सौ रिक्शा और 78 आटो टिपर लगाए गए हैं।

अब तक सभी घरों से कूड़ा उठाकर डलावघरों में पहुंचाया जाता है, जहां से बड़े वाहन उसे लेकर बाकरगंज स्थित ट्रंचिंग ग्राउंड में डाला जा रहा है। कूड़े के परिवहन के दौरान अक्सर कूड़ा सड़क पर बिखरने की आशंका रहती है। कई बार वाहन गिराते हुए कूड़ा ले जाते हैं, या फिर वाहनों में खुला कूड़े ले जाने से दुर्गंध से राहगीर परेशान रहते हैं।

इस समस्या को दूर करने के लिए अब चार नए मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे 39 डलावघरों को खत्म कर दिया जाएगा। घरों से टिपर या रिक्शा से कूड़ा इन ट्रांसफर स्टेशन पर आएगा। वहां खड़े रिफ्यूज कांपेक्टर पर सीधे कूड़ा डाल दिया जाएगा। फिर कांपेक्टर से कूड़ा बाकरगंज पहुंचाया जाएगा।

सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक खड़े रहेंगे रिफ्यूज कांपेक्टर मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन पर कांपेक्टर सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक खड़े रहेंगे। इस दौरान आने वाले वाहनों और रिक्शों से कूड़ा उन पर डाला जाएगा। करीब 18 क्यूबिक क्षमता वाले यह कांपेक्टर भरने के बाद बाकरगंज जाएंगे। इसमें अधिकतम 16 टन तक कूड़ा आ जाएगा। बंद होने के कारण इससे न कूड़ा गिरेगा और न ही दुर्गंध आएगी।

चार नए स्थानों पर बनेंगे ट्रांसफर स्टेशन नगर निगम के अधिशासी अभियंता राजीव कुमार राठी ने बताया कि शहर में तीन स्थानों सीआइ पार्क, स्वाले नगर और डेलापीर पर पहले से ट्रांसफर स्टेशन चल रहे हैं। चार अन्य स्थानों पर भी यह बनाए जाने हैं। इसके लिए बदायूं रोड, पीलीभीत रोड और डेलापीर के पास दो जगह चिह्नित की गई है।

मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन संचालित करने के लिए भी टेंडर निकाले गए हैं। नगर निगम सिर्फ वाहन देगा, बाकी संचालन की पूरी जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। निगम की ओर से उसे 434 रुपये प्रति टन कूड़ा परिवहन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।