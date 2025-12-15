Bareilly: कोहरे की चादर में ढका शहर...वाहनों की धीमी पड़ी रफ्तार, सर्दी का सितम बढ़ने से लोग घरों में दुबके
बरेली शहर कोहरे की घनी चादर में लिपटा हुआ है। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहनों की गति धीमी हो गई है। सर्दी बढ़ने से लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है, जिससे सर्दी का सितम बढ़ गया है। रविवार दोपहर को खिली चटख धूप के बाद, सोमवार की सुबह से ही पूरे जिले में घना कोहरा छाया गया। अचानक हुए बदलाव के कारण लोगों को कंपकपाने वाली सर्दी महसूस हुई।
ठंड के इस तेज प्रकोप के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुबह के समय घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ी। घने कोहरे के कारण दृश्यता (विजिबिलिटी) काफी कम हो गई, जिसके चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई।
चालकों को हेडलाइट्स और फॉग लाइट जलाकर धीरे-धीरे चलना पड़ा, जिससे यातायात की गति धीमी रही और सुरक्षित ड्राइविंग चुनौती बन गई।
सर्दी से राहत पाने के लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जगह-जगह लोग अलाव जलाकर गर्माहट लेते नजर आए। चाय की दुकानों और चौराहों पर लोगों की भीड़ अलाव के इर्द-गिर्द इकट्ठा दिखाई दी।
मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आने वाले कुछ घंटों में यानी शाम तक तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। यह कमी ठंड को और बढ़ाएगी।
