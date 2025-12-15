Bareilly: कोहरे की चादर में ढका शहर...वाहनों की धीमी पड़ी रफ्तार, सर्दी का सितम बढ़ने से लोग घरों में दुबके

जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है, जिससे सर्दी का सितम बढ़ गया है। रविवार दोपहर को खिली चटख धूप के बाद, सोमवार की सुबह से ही पूरे जिले में घना कोहरा छाया गया। अचानक हुए बदलाव के कारण लोगों को कंपकपाने वाली सर्दी महसूस हुई।

