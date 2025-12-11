मौसम अपडेट: घना कोहरा बना आफत, शून्य दृश्यता से थमी रफ्तार, पारा लुढ़का

जागरण संवाददाता, बरेली। जिले के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। रातें सर्द होने से दिन में भी कंपकंपी छूटने लगी है। गुरुवार सुबह बहुत घना कोहरा होने से दृश्यता शून्य रही। ऐसे में जनजीवन प्रभावित हुआ, वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। घर से बाहर निकलने पर लोगों को विशेष सतर्कता बरतनी पड़ी। दोपहर में निकली धूप का असर फीका रहा, शाम होते ही फिर से कोहरा छा गया। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुरुवार को अधिकतम पारा 21.1 और न्यूनतम 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, सिविल लाइंस का एक्यूआइ 103 और सिविल लाइन का 165 एक्यूआइ रहा। सुबह दृश्यता कम होने से लोगों को सफर करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रा के दौरान लोगों ने फाग लाइट का सहारा लिया। सबसे अधिक परेशानी हाईवे और मार्गों पर रिफ्लेक्टर न लगे होने से हुई।

वहीं, सर्दी अधिक होने से लोग कांपते दिखे। राहत पाने के जगह-जगह लोग अलाव से हाथ सेंकते नजर आए। प्रादेशिक मौसम केंद्र के प्रभारी अतुल कुमार सिंह के मुताबिक निम्न क्षोभमंडलीय स्थिरता के कारण प्रदेश के तराई इलाकों में पड़ रहे घने कोहरे, अन्य भागों में सुबह (भोर) के समय धुंध के साथ पड़ रहे हल्के से मध्यम कोहरे के जारी रहने की संभावना है।