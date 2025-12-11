Language
    मौसम अपडेट: घना कोहरा बना आफत, शून्य दृश्यता से थमी रफ्तार, पारा लुढ़का

    By Himanshu Agnihotri Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:07 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बरेली में घने कोहरे ने जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। शून्य दृश्यता के कारण वाहनों की रफ्तार थम गई है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। ता ...और पढ़ें

    कोहरे से गुजरती गाड़‍ियां

    जागरण संवाददाता, बरेली। जिले के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। रातें सर्द होने से दिन में भी कंपकंपी छूटने लगी है। गुरुवार सुबह बहुत घना कोहरा होने से दृश्यता शून्य रही। ऐसे में जनजीवन प्रभावित हुआ, वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। घर से बाहर निकलने पर लोगों को विशेष सतर्कता बरतनी पड़ी। दोपहर में निकली धूप का असर फीका रहा, शाम होते ही फिर से कोहरा छा गया। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है।

    गुरुवार को अधिकतम पारा 21.1 और न्यूनतम 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, सिविल लाइंस का एक्यूआइ 103 और सिविल लाइन का 165 एक्यूआइ रहा। सुबह दृश्यता कम होने से लोगों को सफर करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रा के दौरान लोगों ने फाग लाइट का सहारा लिया। सबसे अधिक परेशानी हाईवे और मार्गों पर रिफ्लेक्टर न लगे होने से हुई।

    वहीं, सर्दी अधिक होने से लोग कांपते दिखे। राहत पाने के जगह-जगह लोग अलाव से हाथ सेंकते नजर आए। प्रादेशिक मौसम केंद्र के प्रभारी अतुल कुमार सिंह के मुताबिक निम्न क्षोभमंडलीय स्थिरता के कारण प्रदेश के तराई इलाकों में पड़ रहे घने कोहरे, अन्य भागों में सुबह (भोर) के समय धुंध के साथ पड़ रहे हल्के से मध्यम कोहरे के जारी रहने की संभावना है।

    गुरुवार सुबह बरेली में शून्य दृश्यता रही। वहीं, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बलिया व बहराइच में 50 मीटर न्यूनतम दृश्यता के साथ घना कोहरा दर्ज किया गया। ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतें, जरूरत पड़ने पर ही सफर करें।

    कोहरे का प्रभाव

    • ड्राइविंग में कठिनाई
    • सड़क यातायात में टकराव की संभावना
    • हवाई अड्डों पर दृश्यता न्यूनतम होेने से विमानों की लैडिंग-टेक आफ पर असर पड़ सकता है।
    • घने कोहरे में सूक्ष्म कण और अन्य प्रदूषक तत्व होते हैं जो फेफड़ों में जमा हो जाते हैं, जिससे कार्यक्षमता कम हो जाती है। परिणाम के रूप में घरघराहट, खांसी और श्वास लेने में तकलीफ की समस्या बढ़ जाती है।
    • -घने कोहरे में अलग-अलग प्रकार के प्रदूषक तत्व होने से आंखों की झिल्लियों में जलन पैदा हो सकती है। आंखों में लालिमा और सूजन की समस्या हो सकती है।

    सुझाव

    • वाहन चलाते समय सावधान रहें।
    • वाहन चलाते समय फाग लाइट का इस्तेमाल करें।
    • यात्रा को लेकर एयरलाइन, रेलवे और राज्य परिवहन के संपर्क में रहें।
    • जब तक आपातकालीन स्थिति न हो, तब तक बाहर निकलने से बचें।
    • चेहरे को ढक कर रखें।


