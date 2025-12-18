बरेली में बिजली बिल योजना का धमाका: 28 हजार लोगों ने उठाया लाभ, 3.29 लाख के पास मौका
जागरण संवाददाता, बरेली। बिजली बिल राहत योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक के बिजलीघरों पर बिल संशोधन, पंजीकरण और बिल जमा कराने वालों की लाइन लग रही है। अब तक बकायेदार उपभोक्ताओं ने 30 करोड़ जमा करा दिया है।
जिले में 3.29 लाख उपभोक्ता योजना में लाभान्वित होने के दायरे में आ रहे हैं। एक दिसंबर से आरंभ हुई इस योजना के पहले चरण में अब तक 28 हजार उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराकर 30 करोड़ रुपये जमा करा दिया है। यह योजना तीन चरणों में चलाई जा रही है। पहले चरण में एक से 31 दिसंबर तक सरचार्ज शत प्रतिशत माफ करने के साथ मूल बकाये में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
एक जनवरी से दूसरा चरण आरंभ होगा, जिसमें सरचार्ज तो माफ होगा, लेकिन मूल बकाये में छूट 20 प्रतिशत रह जाएगी। तीसरा चरण एक फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा, जिसमें छूट 15 प्रतिशत ही मिलेगी। मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभान्वित कराने के लिए अधिशासी अभियंता, एसडीओ, अवर अभियंताओं को फीडरवार जिम्मेदारी सौंपी है।
मोबाइल एप डाउनलोड कराने के लिए खुला विशेष काउंटर
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विद्युत विभाग ने स्मार्ट एप विकसित किया है। इस एप को मोबाइल में अपलोड कर बिल जनरेट करने से लेकर घर बैठे बिल जमा करने की सुविधा दी जा रही है। इस एप के माध्यम से दैनिक खपत, मीटर रीडिंग और बैलेंस की तुरंत जानकारी ली जा सकती है। रामपुर गार्डन स्थित विभाग के कार्यालय परिसर में उपभोक्ताओं के मोबाइल पर एप डाउनलोड कराने के लिए विशेष काउंटर संचालित किया जा रहा है।
उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति दिलाने के साथ घर बैठे हर समस्या का निदान कराने की सुविधा दी जा रही है। जो लोग मोबाइल में स्मार्ट एप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सहायता के लिए विशेष काउंटर संचालित किया जा रहा है। बकायेदार उपभोक्ताओं को बिजली बिल राहत योजना से लाभान्वित कराने के लिए अधिकारियों को फीडरवार जिम्मेदार दी गई है।
- ज्ञान प्रकाश, मुख्य अभियंता नगरीय क्षेत्र
