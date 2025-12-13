बिजली बिल माफी योजना: 18,000 उपभोक्ताओं ने कराया पंजीकरण, ₹14 करोड़ का बकाया चुकाया
उत्तर प्रदेश के बरेली में बिजली बिल माफी योजना के तहत 18,000 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है और 14 करोड़ रुपये का बकाया चुकाया है। इस योजना से उपभोक्ता ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। बिजली बिल राहत योजना में पहली बार मूल बकाये पर मिल रही 25 प्रतिशत छूट का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं की भीड़ बढ़ गई है। अब तक 18,000 बकायेदार उपभोक्ताओं ने पंजीकरण करा लिया है, जबकि 14 करोड़ रुपये बकाया जमा भी करा दिया है। यह योजना तीन महीने के लिए चल रही है। अवधि समाप्त होने के बाद विभाग की ओर से अभियान चलाकर बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे।
जिले के 3.82 लाख उपभोक्ताओं पर 1400 करोड़ रुपये बिजली बिल बकाया है। इनमें कुछ ऐसे उपभोक्ता भी हैं, जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद कभी बिल ही जमा नहीं किया है। प्रदेश सरकार ने दो किलोवाट तक घरेलू और एक किलोवाट तक कामर्शियल कनेक्शन धारकों के लिए बिजली बिल राहत योजना शुरू की है।
इसमें कभी भी बिल जमा न करने वाले, लंबे समय से बिल जमा नहीं करने, बिजली चोरी में पकड़े गए उपभोक्ताओं को भी योजना का लाभ दिया जा रहा है। सरचार्ज 100 प्रतिशत माह किया जा रहा है, जबकि मूल बकाये पर भी छूट दी जा रही है। पहले चरण में एक दिसंबर से 30 दिसंबर तक पंजीकरण कराकर 30 दिन में पूरा भुगतान करने पर मूल बकाए में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
दूसरा चरण एक जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा, जिसमें पंजीकरण कराकर 30 दिन में भुगतान करने पर 20 प्रतिशत जबकि तीसरे चरण एक फरवरी से 28 फरवरी के बीच पंजीकरण कराकर 30 दिन में पूरा भुगतान करने पर सरचार्ज माफ करने के साथ 15 प्रतिशत मूल बकाए में छूट मिल रही है।
महीने के द्वितीय शनिवार को अवकाश के दिन भी बिजली विभाग के काउंटर खुले रहे और बकायेदारों के बिल जमा किए गए। सर्किट हाउस स्थित विद्युत वितरण खंड ग्रामीण के काउंटरों पर लाइन लगी रही। जिले में अब तक 18,000 बकायेदार उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराकर बकाया जमा करना शुरू कर दिया है। अब तक 14 करोड़ रुपये जमा हो सके हैं।
बकायेदार उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिए बिजली बिल राहत योजना संचालित की जा रही है। विगत वर्षों में सरचार्ज पर ही छूट मिल रही थी, लेकिन इस बार सरचार्ज माफ करने के साथ मूल बकाये पर भी 25 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। पात्र उपभोक्ता पंजीकरण कराकर बकाया जमा कर दें, योजना समाप्त हो जाने के बाद अभियान चलाकर बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे।
- ज्ञान प्रकाश, मुख्य अभियंता जोन प्रथम
यह भी पढ़ें- बिजली विभाग ने बदला नियम, पहली बार भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा पूरी योजना का लाभ
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।