बिजली बिल माफी योजना: 18,000 उपभोक्ताओं ने कराया पंजीकरण, ₹14 करोड़ का बकाया चुकाया

जागरण संवाददाता, बरेली। बिजली बिल राहत योजना में पहली बार मूल बकाये पर मिल रही 25 प्रतिशत छूट का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं की भीड़ बढ़ गई है। अब तक 18,000 बकायेदार उपभोक्ताओं ने पंजीकरण करा लिया है, जबकि 14 करोड़ रुपये बकाया जमा भी करा दिया है। यह योजना तीन महीने के लिए चल रही है। अवधि समाप्त होने के बाद विभाग की ओर से अभियान चलाकर बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे।

जिले के 3.82 लाख उपभोक्ताओं पर 1400 करोड़ रुपये बिजली बिल बकाया है। इनमें कुछ ऐसे उपभोक्ता भी हैं, जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद कभी बिल ही जमा नहीं किया है। प्रदेश सरकार ने दो किलोवाट तक घरेलू और एक किलोवाट तक कामर्शियल कनेक्शन धारकों के लिए बिजली बिल राहत योजना शुरू की है।

इसमें कभी भी बिल जमा न करने वाले, लंबे समय से बिल जमा नहीं करने, बिजली चोरी में पकड़े गए उपभोक्ताओं को भी योजना का लाभ दिया जा रहा है। सरचार्ज 100 प्रतिशत माह किया जा रहा है, जबकि मूल बकाये पर भी छूट दी जा रही है। पहले चरण में एक दिसंबर से 30 दिसंबर तक पंजीकरण कराकर 30 दिन में पूरा भुगतान करने पर मूल बकाए में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

दूसरा चरण एक जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा, जिसमें पंजीकरण कराकर 30 दिन में भुगतान करने पर 20 प्रतिशत जबकि तीसरे चरण एक फरवरी से 28 फरवरी के बीच पंजीकरण कराकर 30 दिन में पूरा भुगतान करने पर सरचार्ज माफ करने के साथ 15 प्रतिशत मूल बकाए में छूट मिल रही है।