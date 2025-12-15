Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फेरों से पहले मांगा ₹20 लाख कैश, अब दूल्हा बोला- मैं मोटा हूं इसलिए शादी टूटी! दुल्हन पक्ष ने 6 पर कराई FIR

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 01:44 PM (IST)

    बरेली में एक शादी समारोह में उस समय विवाद हो गया जब दुल्हन पक्ष ने दूल्हे और उसके परिवार पर दहेज मांगने का आरोप लगाया और प्राथमिकी दर्ज कराई। दुल्हन प ...और पढ़ें

    Hero Image

    दूल्‍हा ऋषभ और दुल्‍हन

    जागरण संवाददाता, बरेली। कैंट के युगवीणा से लौटी बरात प्रकरण में नया मोड़ आ गया। दुल्हन पक्ष ने दूल्हा समेत चार लोगों को नामजद करते हुए छह लोगों के विरुद्ध दहेज मांगने के आरोप में प्राथमिकी लिखाई है, जबकि दूल्हे का आरोप है कि लड़की वालों ने बाडी शेम की वजह से रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि उनका वजन ज्‍यादा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुल्हन पक्ष के ओर से प्रेम नगर निवासी दूल्हा ऋषभ, पिता रामौतार, मां और भाई समेत अन्य लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि फेरों से पहले दूल्हा पक्ष ने दहेज में 20 लख रुपए नकद और एक ब्रीजा कार की मांग कर ली। कहा कि जब तक यह नहीं मिलेगा वह फेर नहीं करेंगे।

    आरोप है कि दुल्हन पक्ष ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन दूल्हा पक्ष के लोग अपनी जिद पर अड़े रहे। बाद में बरात को लौटा दिया। साथ की कैंट थाने में आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई है। वहीं दूल्हा ऋषभ का कहना है कि लड़की वालों ने बाडी शेम की वजह से शादी करने से इनकार कर दिया और बारात लौटा दी। असल में ऋषभ का वजन एक क्विंटल से अधिक बताया जा रहा है।

    क्या था पूरा मामला

    शुक्रवार की रात प्रेमनगर थाना क्षेत्र की नई बस्ती निवासी ऋषभ बारात लेकर युगवीणा लाइब्रेरी पहुंचे। रात करीब दो बजे बारात स्थल पर दोनों पक्षों के मेहमान मौजूद थे। दूल्हा ऋषभ सक्सेना बग्गी पर बैठे और उन्हें झपकी आ गई। इसके बाद उन्होंने पानी पिया। दुल्हन पक्ष के लोगों को लगा कि दूल्हा नशे में है।

    इसी बात को लेकर हंगामा शुरू हो गया। ऋषभ का आरोप है कि दुल्हन पक्ष के लोगों ने उनके साथ, उनके पिता, मां और बहन के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझकर मामला शांत कराया, ऋषभ का कहना है कि उन्होंने कोई नशा नहीं किया था। बहरहाल इस मामले में प्राथमिकी लिखी जा चुकी है।

     

    यह भी पढ़ें- बरेली में बनेगा हाई-टेक 'अंतरिक्ष संग्रहालय': ब्लैक होल, चंद्रयान और AI से मिलेगी ज्ञान की नई रोशनी