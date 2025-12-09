Language
    जिला अस्पताल में AD हेल्‍थ की 'रेड', गायब मिले चिकित्सक और यूनिफॉर्म न पहनने वालों पर होगी कार्रवाई

    By Anoop Gupta Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 10:51 PM (IST)

    बरेली के जिला अस्पताल में एडी हेल्थ ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई चिकित्सक गायब पाए गए और कुछ ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। एडी हेल्थ ने अनुपस्थित चि

    ज‍ि ला अस्‍पताल में न‍ि रीक्षण करने पहुंचे एडी हेल्‍थ

    जागरण संवाददाता, बरेली। मंगलवार को जिला अस्पताल में अचानक एडी हेल्थ पहुंच गए और उन्होंने ओपीडी में चेक किया कि वहां डाक्टर मौजूद हैं या नहीं। इसके अलावा उन्होंने इमरजेंसी पहुंचकर वहां मरीजों का हाल पूछा और ईएमओ से दवाओं और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी ली।

    इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों और अस्पताल के स्टाफ की उपलब्धता की भी जानकारी ली। इस दौरान कुछ चिकित्सक यूनिफार्म में नहीं मिले तो कुछ लोगों के गायब मिलने पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। जिला अस्पताल में पर्चा और दवा काउंटर पर हर दिन मरीजों की काफी भीड़ लग रही है। कई मरीजों को भी आनलाइन पर्चा बनवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    कई बार ओपीडी में चिकित्सकों के मिलने और जांच के लिए दौड़ाए जाने की शिकायतें भी काफी आ रही है। इन सब के बीच एडी हेल्थ तेजपाल मंगलवार की सुबह करीब नौ बजे जिला अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने एडी एसआइसी डा. अजय मोहन अग्रवाल व अन्य चिकित्साधिकारियों के साथ पर्चा काउंटर पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि मरीजों को क्या परेशानी हो रही है।

    उन्होंने स्टाफ को निर्देशित किया कि मरीज को पर्चो बनवाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अधिकारी समय-समय पर इसकी मानीटरिंग भी करते रहे। इसके बाद उन्होंने ओपीडी को भी चेक किया। देखा कि वहां सभी डाक्टर अपने कक्षों में बैठे हैं या नहीं। मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण की क्या स्थिति है।

    एडी हेल्थ बोले, जिन चिकित्सकों की ड्यूटी जिस दिन ओपीडी में लगी हो, वह समय पर उपस्थित रहें। इसके बाद बाद वह इमरजेंसी पहुंचे। वहां भर्ती मरीजों को दी जाने वालीं दवाओं और उनकी उपलब्धता के बारे में भी जानकारी ली। इसके बाद वह बच्चा वार्ड पहुंचे। वहां कुछ बच्चे भर्ती मिले।

    इस समय कोल्ड निमोनिया से पीड़ित बच्चे भी आ रहे है। इसके बाद वह एनआरसी यानी पोषण पुनर्वास केंद्र भी पहुंचे और वहां कम वजन वाले बच्चे वालों को भी देखा। एडी हेल्थ ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कई चिकित्सक यूनिफार्म में नहीं दिखाई दिए। इस पर सभी से कहा गया है कि वह ड्रेस पहनकर ही ड्यूटी पर आए। साथ ही कछ लोग गायब मिले। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।

     

