हाईवे पर का लूट का आरोपित मुठभेड़ में गिरफ्तार, घोषित था 25000 रुपये का इनाम

सीतापुर पुलिस ने मुठभेड़ में 25 हजार के इनामी बरेली के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश ने महोली हाईवे पर टैक्सी में चलने वाली कार लूटी थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध बिना नंबर की कार में घूम रहे हैं। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में बदमाश को घायल कर गिरफ्तार कर लिया। उसके दो साथी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है।

संवाद सूत्र, सीतापुर। महोली के हाईवे पर 28 सितंबर की रात टैक्सी में चलने वाली कार लूट ली गई थी। पुलिस ने 25 हजार के इनामी बरेली के बदमाश को मंगलवार की देर रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो बदमाश भाग गए हैं। बिना नंबर की कार और एक तमंचा व दो कारतूस बरामद किए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक बिना नंबर की कार से कुछ संदिग्ध व्यक्ति आ रहे है, जिन्हें महोली पुलिस टीम की ओर से पिसावां रोड पर चड़रा गांव के पास रोकने का प्रयास किया गया। कार सवार युवकों ने पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इसमें एक युवक के बाएं पैर में गोली लगी, वहीं दो भाग गए। घायल युवक को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।