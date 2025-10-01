Language
    हाईवे पर का लूट का आरोपित मुठभेड़ में गिरफ्तार, घोषित था 25000 रुपये का इनाम

    By Rajnesh Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:06 PM (IST)

    सीतापुर पुलिस ने मुठभेड़ में 25 हजार के इनामी बरेली के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश ने महोली हाईवे पर टैक्सी में चलने वाली कार लूटी थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध बिना नंबर की कार में घूम रहे हैं। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में बदमाश को घायल कर गिरफ्तार कर लिया। उसके दो साथी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है।

    हाईवे पर का लूट का आरोपित मुठभेड़ में गिरफ्तार।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, सीतापुर। महोली के हाईवे पर 28 सितंबर की रात टैक्सी में चलने वाली कार लूट ली गई थी। पुलिस ने 25 हजार के इनामी बरेली के बदमाश को मंगलवार की देर रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो बदमाश भाग गए हैं। बिना नंबर की कार और एक तमंचा व दो कारतूस बरामद किए गए हैं।

    पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक बिना नंबर की कार से कुछ संदिग्ध व्यक्ति आ रहे है, जिन्हें महोली पुलिस टीम की ओर से पिसावां रोड पर चड़रा गांव के पास रोकने का प्रयास किया गया। कार सवार युवकों ने पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इसमें एक युवक के बाएं पैर में गोली लगी, वहीं दो भाग गए। घायल युवक को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    पकड़ा गया बदमाश बरेली के भोजीपुरा के गांव अभयपुर केशोपुर का जफरुद्दीन खान है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह ने बताया कि एक बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दो बदमाश भाग गए हैं। उनकी तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए बदमाश पर गाजियाबाद में भी मुक़दमा दर्ज है।

