पहले पिलाई शराब… नशे में होने पर रेत दिया था गला, हत्या के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

सीतापुर के थानगांव में एक ग्रामीण की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने पहले रूपलाल को शराब पिलाई फिर नशे में गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चाकू और कपड़े बरामद किए हैं। रूपलाल का शव नाले में मिला था और हत्या रंजिश के चलते की गई थी।

जागरण संवाददाता, सीतापुर। थानगांव में ग्रामीण की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उन लोगों ने पहले ग्रामीण को शराब पिलाई थी और उसके नशे में होने पर गला रेत कर हत्या कर दी थी। आरोपियों की निशानदेही पर चाकू व कपड़े बरामद कर लिए हैं।

सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि थानगांव के लोधनपुरवा के रूपलाल का शव शनिवार की सुबह नाले में मिला था। उसकी पुत्री शिवानी ने पुलिस को बताया था कि एक व्यक्ति पिता को निमंत्रण में जाने के लिए बुलाने आया था और वह उसके साथ चले गए थे।

रात में पिता वापस नहीं आए, सुबह नाले में शव बरामद हुआ था। पुलिस ने स्वामीनगर के अनीस व बैजवारी के राम प्रसाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने बताया कि शराब पिलाने के बाद रूपलाल के नशे होने पर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी और शव को नाले में फेक दिया था।