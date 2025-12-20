खूनी वारदात: घर में मिला युवक का लथपथ शव, साथ रह रहे चाचा पर हत्या का शक

जागरण संवाददाता, बरेली। ईंट से कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई। उसका शव घर में पड़ा मिला। घर में साथ रह रहा उसका मौसेरा चाचा फरार है।

पुलिस का शक है कि हत्या उसके मौसेरे चाचा ने की है। सिरौली के बेलबोझी गांव निवासी तोताराम पत्नी और मौसेरे चाचा फूलचंद के साथ रहता था।

शुक्रवार सुबह पत्नी मायके में एक नामकरण संस्कार में गई थी। घर पर केवल तोताराम और फूलचंद ही थे। देर रात पुलिस को सूचना मिली कि तोताराम को ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई है।

मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो पता चला कि उसके साथ में फूलचंद रहता था जो फरार हो गया है, उसकी तलाश की जा रही है।

यह भी पढ़ें- बरेली पुलिस का बड़ा एक्शन: फर्जी सिम बेचकर कंबोडिया-लाओस में ठगी कराने वाले 5 एजेंटों पर FIR