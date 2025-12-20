Language
    खूनी वारदात: घर में मिला युवक का लथपथ शव, साथ रह रहे चाचा पर हत्या का शक

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 01:58 PM (IST)

    बरेली के सिरौली में एक युवक की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। युवक का शव उसके घर में मिला, और उसके साथ रहने वाला मौसेरा चाचा फरार है। पुलिस को संदेह है ...और पढ़ें

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, बरेली। ईंट से कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई। उसका शव घर में पड़ा मिला। घर में साथ रह रहा उसका मौसेरा चाचा फरार है।

    पुलिस का शक है कि हत्या उसके मौसेरे चाचा ने की है। सिरौली के बेलबोझी गांव निवासी तोताराम पत्नी और मौसेरे चाचा फूलचंद के साथ रहता था।

    शुक्रवार सुबह पत्नी मायके में एक नामकरण संस्कार में गई थी। घर पर केवल तोताराम और फूलचंद ही थे। देर रात पुलिस को सूचना मिली कि तोताराम को ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई है।

    मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो पता चला कि उसके साथ में फूलचंद रहता था जो फरार हो गया है, उसकी तलाश की जा रही है।

     

