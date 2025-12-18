बरेली का 'नटवरलाल' कन्हैया गुलाटी: 5% मुनाफे का झांसा देकर लाखों की ठगी, 11वीं FIR दर्ज

जागरण संवाददााता, बरेली। महाठग कन्हैया गुलाटी के विरुद्ध एक और प्राथमिकी पंजीकृत कर ली गई है। इस बार यह प्राथमिकी, बिथरी थाने में सुभाष नगर निवासी सूरज पाल ने दर्ज कराई है। आरोप है कि गुलाटी और उसके साथियों ने उन्हें इंवेस्टमेंट का झांसा दिया और कहा कि प्रति माह उन्हें पांच प्रतिशत के हिसाब से रुपये मिलता रहेगा। 20 माह बाद पूरा रुपये वापस करने की मांग की।

आरोप है कि आरोपितों ने न तो किस्त दी न ही मूल धन लौटाया। इस मामले में पुलिस ने गुलाटी समेत चार लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी है। सूरजपाल ने पुलिस को बताया कि पिछले वर्ष हेमंत पटेल नाम के एक व्यक्ति ने खुद को केएम एसोसिएट कुशाग्र हैबिटेट नाम की कंपनी में एजेंट बताया। जिसके मालिक कन्हैया गुलाटी को बताया।

आरोप है कि आरोपित ने उन्हें झांसा दिया कि यदि वह इंवेस्ट करेंगे तो उन्हें प्रति माह पांच प्रतिशत का मुनाफा होगा और 20 साल बाद पूरी रकम वापस मिल जाएगी। झांसे में आए सूरजपाल ने अपने साथ अपने रिश्तेदारों के भी रुपये इंवेस्ट कराना शुरू कर दिया।

उन्होंने अलग-अलग तिथियों में स्वयं और अपने रिश्तेदारों के 10.80 लाख रुपये इंवेस्ट किए। कंपनी की तरफ से एक चेक दिया। फरवरी तक कंपनी की ओर से खाते में रुपये भेजे गए लेकिन उसके बाद रुपये आना बंद हो गए।