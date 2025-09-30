मौलाना तौकीर के करीबियों पर शिकंजा, हाजी शराफत का बरातघर और ओमान रजा का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सील
बरेली में मौलाना तौकीर के करीबियों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। बीडीए और नगर निगम की टीम ने पार्षद ओमान रजा के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और हाजी शराफत के बरातघर को सील कर दिया। सुर्खा में तौकीर के रिश्तेदार मोहसिन मियां के मकान पर बुलडोजर लेकर पहुंची टीम का मोहसिन ने विरोध किया जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।
जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में उपद्रव के साजिशकर्ता मौलाना तौकीर और उसके करीबियों पर प्रशासन की कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रही।
भारी पुलिस बल के साथ बीडीए और नगर निगम की टीम ने मौला नगर के पार्षद ओमान रजा के सुर्खा बानखाना स्थित नवनिर्मित शापिंग काम्प्लेक्स और नरियावल स्थित हाजी शराफत के बरातघर को सील कर दिया।
सुर्खा में ही तौकीर के रिश्तेदार मोहसिन मियां के मकान पर बुलडोजर लेकर पहुंची बीडीए और नगर निगम टीम तो वह अफसरों से भिड़ गया। पुलिस ने तुरंत ही मोहसिन को हिरासत में ले लिया। मौके पर तनाव की स्थिति बनी है और भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात हैं।
