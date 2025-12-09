जागरण संवाददाता, बरेली। सब्जी विक्रेता मुकेश की हत्या उसकी प्रेमिका नगमा ने अपने पति शानू के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने जब मुकेश के काल रिकार्ड खंगाले तो कहानी स्पष्ट होने लगी। प्रेमिका नगमा की शादी के बाद भी मुकेश का उससे मिलना जुलना कम नहीं हुआ था। पति ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा तो विवाद हुआ। नगमा के पति ने शर्त रखी कि दोनों में से किसी एक को चुनना होगा।

प्रेमिका ने पति को चुना और इसके बाद दोनों पति-पत्नी ने मिलकर प्रेमी मुकेश को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। सेंथल के मुहल्ला चौधरी निवासी मुकेश मौर्य पांच दिसंबर को अपने घर से मेला देखने की कहकर निकले थे। काफी देर तक जब नहीं लौटे तो स्वजन ने तलाश शुरू की। अगले दिन मुकेश का शव गांव के बाहर एक खेत में पड़ा मिला।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि मुकेश की गला घोंटकर हत्या की गई थी। उसकी पसलियां भी टूटी थीं। पुलिस ने उसके काल रिकार्ड खंगाले तो उसमें सबसे ज्यादा बात नगमा नाम की महिला से आई। पुलिस ने जब घटना स्थल से उनकी लोकेशन मैच की तो वह भी हो गई। इसके बाद पुलिस ने नगमा को गिरफ्तार किया तो पूरी कहानी खुल गई।

आरोपित शानू और नगमा ने पुलिस को बताया कि दोनों ही ईंट भट्ठे पर पथाई का काम करते हैं। शानू ने बताया कि करीब चार माह पहले सादात टांडा निवासी नगमा से उनका रिश्ता तय हुआ था। 30 अक्टूबर को निकाह हो गया। निकाह के दो-तीन बाद ही दोनों महाराजगंज भट्टे पर काम करने चले गए। शानू के मुताबिक, नगमा फोन पर किसी से अकेले में बात करती थी। पूछने पर बताती कि बहन से बात की थी।

एक दिन शानू ने नगमा को किसी लड़के से बात करते पकड़ लिया। फोन चैक करने पर एक लड़के का फोटो मिला। पूछने पर बताया कि वह मुकेश है। नगमा ने आश्वासन दिया कि वह मुकेश से बातचीत छोड़ देगी। मगर इसके बाद भी उसकी बातचीत जारी रही। कुछ दिनों बाद नगमा की मां का आपरेशन हुआ तो दोनों फिर 27 नवंबर को गांव आ गए।

शानू ने बताया कि चार दिसंबर की शाम उन्होंने नगमा को मुकेश से फोन पर बातचीत करते सुन लिया। वह कह रही थीं कि, शानू के जाने के बाद आ जाए। गुस्से में शानू गांव में ही लगा मेला देखने चला गया। वहां पर उसने मुकेश को देखा तो दोनों के बीच झगड़ा हुआ। उसने कहा कि वह उसकी पत्नी को भगाकर ले जाएगा।

भीड़ होने की वजह से शानू ने मुकेश को कुछ नहीं बोला और रात करीब 11 बजे अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने पर दरवाजा खटखटाया तो नहीं खुला। जब वह दीवार कूदकर अंदर गया तो नगमा और मुकेश को आपत्तिजनक हालत में देकर गुस्सा फूट गया। शानू ने दोनों को थप्पड़ मारे।

याद आ गया नीला ड्रम कांड पुलिस की पूछताछ में आरोपित शानू ने बताया कि थप्पड़ मारने के बाद पत्नी नगमा और प्रेमी मुकेश माफी मांगने लगे। कहा कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे। इस बीच शानू को नीले ड्रम की कहानी याद आई और वह यह सोचकर शांत हो गया कि यह दो लोग हैं वह अकेला। आरोपित ने बताया कि इसके बाद वह पत्नी को अगल लेकर गया और एकांत में बातचीत की। कहा कि मुकेश तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा।

ऐसे में या तो वह पति को चुन ले या फिर प्रेमी को मगर पत्नी ने पति को चुना। नगमा ने बताया कि मुकेश के फोन में उसके फोटो हैं। इसके बाद बातों में फंसाकर नगमा ने मुकेश से मोबाइल ले लिया। शानू ने चेतावनी दी कि आगे से नगमा से कोई संबंध नहीं रहेगा।

इस पर वह मान गया मगर दोनों पहले ही उसकी हत्या की योजना बना चुके। इसलिए चौराहे तक छोड़ने के बहाने जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। नगमा ने हाथ पैकर पकड़े और शानू ने सीने पर घुटने के बल बैठकर गला दबा दिया। जिससे उसकी पसलियां भी टूट गई। जब मुकेश की मौत हो गई तो दोनों वहां से भाग गए।