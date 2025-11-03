जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली कालेज में शिक्षकों के लिए दिन में दो बार हाजिरी (उपस्थिति) लगाने के निर्देश के विरोध में सोमवार को प्राचार्य कार्यालय में हंगामा हुआ। बड़ी संख्या में शिक्षक संघ के बैनर तले एकजुट हुए शिक्षकों ने प्राचार्य प्रो. ओपी राय का घेराव किया, निर्देश वापस लेने की मांग की।

शिक्षकों ने मांग रखी कि दो बार उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने कालेज प्रशासन से शिक्षकों के लिए बैठने की बेहतर व्यवस्था, पर्याप्त किताबों और प्रयोगशाला सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग भी की। शिक्षकों ने चुनावों में ड्यूटी न लगाने की अपील भी प्राचार्य के सामने रखी।