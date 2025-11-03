जानें ऐसा क्या आदेश आया जिससे उग्र हो गए बरेली कालेज के शिक्षक, कर डाला प्राचार्य का किया घेराव
बरेली कालेज में शिक्षकों ने दो बार हाजिरी लगाने के आदेश के खिलाफ प्राचार्य कार्यालय में प्रदर्शन किया। शिक्षक संघ ने प्राचार्य प्रो. ओपी राय का घेराव कर आदेश वापस लेने की मांग की। शिक्षकों ने बेहतर सुविधाएं और चुनाव ड्यूटी से छूट की भी मांग की। प्राचार्य ने पूर्व अनियमितताओं का हवाला देते हुए प्रबंध समिति के निर्देश का पालन करने की बात कही और सुविधाओं को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया।
जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली कालेज में शिक्षकों के लिए दिन में दो बार हाजिरी (उपस्थिति) लगाने के निर्देश के विरोध में सोमवार को प्राचार्य कार्यालय में हंगामा हुआ। बड़ी संख्या में शिक्षक संघ के बैनर तले एकजुट हुए शिक्षकों ने प्राचार्य प्रो. ओपी राय का घेराव किया, निर्देश वापस लेने की मांग की।
शिक्षकों ने मांग रखी कि दो बार उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने कालेज प्रशासन से शिक्षकों के लिए बैठने की बेहतर व्यवस्था, पर्याप्त किताबों और प्रयोगशाला सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग भी की। शिक्षकों ने चुनावों में ड्यूटी न लगाने की अपील भी प्राचार्य के सामने रखी।
इस संबंध में प्राचार्य प्रो. ओपी राय ने अपनी बात रखते हुए कहा कि पूर्व में उपस्थिति संबंधी अनियमितताओं को देखते हुए ही दो बार हाजिरी और छह घंटे की कार्य अवधि का निर्देश दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने यह निर्देश प्रबंध समिति के पत्र को ही आगे बढ़ाया है। उन्होंने शिक्षकों को आश्वस्त किया कि कालेज में निर्माण कार्य लगातार जारी है और सभी विभागों की व्यवस्थाएं जल्द ही दुरुस्त करा दी जाएंगी।
