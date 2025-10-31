बरेली नगर निगम में भ्रष्टाचार, नई बिल्डिंग में सीलन से उखाड़ने लगा प्लास्ट

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में आमजन को सड़क, प्रकाश, पानी-सीवर सुविधाओं को उपलब्ध कराने वाले निगम की नई बिल्डिंग ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिख रही है। 21 करोड़ के नए कार्यालय भवन कंप्लीट होने से पहले सीलन, नमी के चलते प्लास्टर उखड़ने लगा है।

नगर आयुक्त कार्यालय के साथ, उप सभापति, मुख्य अभियंता, स्वास्थ्य, निर्माण समेत अन्य विभागों के कार्यालयों की दीवारें इसकी तस्दीक कर रही हैं। कई कार्यालय में फाल सीलिंग और कांच आदि भी टूटने लगा है। बिल्डिंग में हर ओर खामियां देख सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के पार्षदों ने इसे भ्रष्टाचार की इमारत कहते हुए सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है।

शासन ने वर्ष 2018-19 में 12.29 करोड़ से नगर निगम नवीन कार्यालय निर्माण की स्वीकृति दी। चार मंजिला भवन निर्माण की जिम्मेदारी मैसर्स वीके कंस्ट्रक्शन को दी गई। जिसे सिविल, इलेक्ट्रिल, फायर, एसी आदि काम 18 माह में पूरा करने का लक्ष्य दिया गया। मगर परियोजना अब तक पूर्ण नहीं को सका है।

अभियंताओं की मिलीभगत-अनदेखी के चलते बीते दिनों बिल्डिंग की फाल सीलिंग तक टपकने लगी। किरकिरी होने के बाद कार्यदायी संस्था को नोटिस देकर कर्तव्यों की इतिश्री कर दी गई। साथ ही परियोजना में आइसीसीसी आदि निर्माण के लिए डिजाइन परिवर्तन के बाद पूरी परियोजना की धनराशि रिवाइज करते हुए बजट 21 करोड़ पहुंचा दिया गया।

परियोजना के पूर्ण होने के बाद गुरुवार को दैनिक जागरण ने नई बिल्डिंग में अलग-अलग विभागों व अधिकारियों के कार्यालयों की पड़ताल की तो स्थिति चिंताजनक दिखी। बिल्डिंग के अलग-अलग हिस्से में जगह-जगह गुटखा की पीक रसीद की हुई मिली।

नगर आयुक्त, उपसभापति नरेंद्र सिंह, लेखा विभाग, मुख्य अभियंता, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों के कार्यालय की दीवारों में नमी, सीलिंग व प्लास्टर छूटते दिखे। सभी तल पर शौचालय भी पूरी तरह बदहाल दिखी। बदबू से वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। जो बिल्डिंग के कार्य में गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ को पूरी तरह स्पष्ट करता है।

बोर्ड हाल अब भी नहीं बना पूरा नगर निगम के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने इस वर्ष के शुरुआत में ही बोर्ड बैठक के लिए नई बिल्डिंग में बने बोर्ड हाल में सदन की बैठक बुलाने का दावा किया जो सिर्फ दावों तक ही सिमटकर रह गई। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक बोर्ड हाल का कार्य पूरा नहीं हो सका है। बोर्ड में अब तक न तो लाइटें लग सकी हैं, न ही टायलेट का निर्माण हो सका है।

साथ ही पार्षदों के बैठने और सभापति, सचिव व अन्य अधिकारियों के बैठने के लिए सीटिंग एरिया को कप्लीट नहीं किया जा सका है। निगम के अभियंताओं और कार्यदायी संस्था के मिलीभगत के चलते परियोजना पूरी तरह बदहाल होने लगी है।