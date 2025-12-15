Language
    बरेली कॉलेज: मुख्य परीक्षाओं के बीच मिड-टर्म का ऐलान! तीसरे और पांचवें सेमेस्टर का पूरा शेड्यूल जारी

    By Himanshu Agnihotri Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:34 PM (IST)

    बरेली कॉलेज ने मुख्य परीक्षाओं के बीच मिड-टर्म परीक्षाओं का ऐलान कर दिया है। तीसरे और पांचवें सेमेस्टर के छात्रों के लिए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया ...और पढ़ें

    बरेली कालेज

    जागरण संवाददाता, बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों में इन दिनों स्नातक तीसरे और पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं। इस बीच बरेली कालेज के अलग-अलग विभागों की ओर से तीसरे और पांचवें सेमेस्टर की मिड टर्म परीक्षाओं की समय सारिणी जारी कर दी गई है। विभाग प्रभारी स्तर से विद्यार्थियों से असाइनमेंट जमा करने के लिए भी कहा गया है।

    

    महाविद्यालय में बीएससी के रसायनशास्त्र विषय के तीसरे सेमेस्टर और पांचवें सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं के मिड टर्म के असाइनमेंट विभाग में जमा किए जाएंगे। प्रभारी एमबी कलहंस के अनुसार, पांचवें सेमेस्टर और इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग (प्रोजेक्ट) के विद्यार्थी 15 और 16 दिसंबर को बीएससी प्रथम वर्ष की लैब में पहुंचे। वहीं, तीसरे सेमेस्टर के छात्र-छात्राएं 17 और 18 दिसंबर को प्रथम वर्ष की लैब में असाइनमेंट जमा करें। इस दौरान विद्यार्थियों को उपस्थिति शीट पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। तीसरे सेमेस्टर के बैक के असाइनमेंट भी जमा होंगे।

    अंग्रेजी विभाग ने जारी किया विस्तृत कार्यक्रम

    एमए अंग्रेजी तीसरे सेमेस्टर के मिड टर्म 17 दिसंबर से विभाग में शुरू होंगे। परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को असाइनमेंट भी साथ लाना होगा। विभाग प्रभारी प्रो. ज्योति अग्रवाल के मुताबिक पेपर प्रथम अमेरिकन साहित्य (41471) की मिड टर्म परीक्षा 17 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, द्वितीय पेपर सार्क साहित्य (41473) की 17 को दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक होगी।

    वहीं तृतीय पेपर आस्ट्रेलियन एवं कैनेडियन साहित्य (41474) की परीक्षा 19 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, चतुर्थ पेपर (इलेक्टिव) लिंगुस्टिक्स एवं ईएलटी (41472) की परीक्षा 19 को दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक और पंचम पेपर स्टाइलिस्टिक्स एवं डिस्कोर्स एनालिसिस (41475) की परीक्षा 19 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक कराई जाएगी।

    कला विभाग में 19 को होंगे मिड टर्म

    ललित कला विभाग में मिड टर्म 19 दिसंबर से होंगे। विभाग प्रभारी प्रो. एवीएल लखटकिया के अनुसार, तीसरे सेमेस्टर की मिड टर्म परीक्षा 19 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक और पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा उसी दिन 12:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक कराई जाएगी।

     

