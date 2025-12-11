कॉस्ट अकाउंटिंग में 'चीटिंग': उत्तरपुस्तिका के नीचे पर्चियां छिपाकर लाया B.Com छात्र, रंगे हाथ पकड़ा गया

जागरण संवाददाता, बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से इन दिनों स्नातक तीसरे और पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जा रही हैं। इसमें गुरुवार को बरेली कालेज में एक छात्र नकल करते पकड़ा गया, जिसकी उत्तरपुस्तिका जब्त करके सूचना विवि को दी गई। वहीं, असाइनमेंट जमा करने पहुंचे विद्यार्थियों को परीक्षा के चलते वापस लौटा दिया गया।

कालेज में सुबह 11 से दोपहर एक बजे की पाली में परीक्षाएं कराई जा रही थीं। इस दौरान प्राक्टोरियल बोर्ड की टीम ने कक्षों में तलाशी लेना शुरु की। चीफ प्राक्टर प्रो. आलोक खरे ने बताया, निरीक्षण के समय बीकाम तीसरे सेमेस्टर के कास्ट अकाउंटिंग पेपर में एक छात्र संदिग्ध गतिविधि करते मिला। जांच करने पर उत्तरपुस्तिका के नीचे हस्तलिखित पर्चियां मिलीं। इस पर प्राक्टोरियल बोर्ड की टीम ने छात्र की उत्तरपुस्तिका और नकल सामग्री को जब्त कर लिया। इन्हें विश्वविद्यालय भेजा जाएगा।

वापस लौट रहे विद्यार्थी हुए परेशान कालेज में करीब 1:25 बजे दूसरी पाली के परीक्षार्थियों के प्रवेश के दौरान काफी संख्या में छात्र-छात्राएं तीसरे और पांचवें सेमेस्टर के असाइनमेंट जमा करने पहुंचे। उनके पास बैग और मोबाइल फोन भी थे, जिन्हें प्राक्टोरियल बोर्ड की टीम ने वापस लौटा दिया। इसके पीछे परिसर में परीक्षाएं संचालित होने की बात कही गई। उन्हें 13 के बाद आने के लिए कहा गया, ऐसे में छात्र-छात्राओं ने दोबारा आने की बात पर मौखिक आपत्ति जताई।