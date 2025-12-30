बरेली क्लब: ब्रिगेडियर हरजीत बने नए अध्यक्ष, पूरी 15 सदस्यीय टीम निर्विरोध निर्वाचित
बरेली क्लब लिमिटेड की वार्षिक आम सभा में नए निदेशक मंडल का निर्विरोध चयन हुआ। 15 सदस्यीय मंडल के लिए 15 आवेदन ही आए, जिससे सभी सदस्य निर्विरोध चुने गए
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के प्रतिष्ठित बरेली क्लब लिमिटेड में मंगलवार को वार्षिक आम सभा (एजीएम) में नए निदेशक मंडल का चयन किया गया। 15 सदस्यीय निदेशक मंडल के लिए 15 आवेदन ही आने पर सभी निर्विरोध चुन लिए गए।
इसमें जाट रेजिमेंट सेंटर के बिग्रेडियर हरजीत, प्रीत पाल सिंह वीएसएम, कर्नल अर्जुन सिंह तोमर, कर्नल पंकज पंत, कर्नल विशाल कुमार सिंह, कर्नल विनय गुरंग, ग्रुप कैप्टन राजीव रंजन, कर्नल अनुभव शर्मा, कर्नल अंकुर शर्मा, कर्नल अजीत बसवंत, सिविलियन श्रेणी में अनंतवीर सिंह, राजा चावला, विजय कपूर, सौरभ मेहरोत्रा, विपिन अग्रवाल, मनीष सहगल शामिल हैं। इस दौरान कई अन्य प्रस्तावों पर मंथन जारी है।
