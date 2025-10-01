बरेली बवाल के बाद गिरफ्तारी पर आ गया सपा का रिएक्शन, DIG से मिलकर कह दी ये बात

बरेली में हुए बवाल के सन्दर्भ में समाजवादी पार्टी ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। जिलाध्यक्ष शिवचरन कश्यप के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने डीआईजी अजय कुमार साहनी से मुलाकात की और उन्हें एक मांग पत्र सौंपा। सपा ने निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई की आशंका जताई और घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की ताकि दोषियों पर कानूनी कार्रवाई हो और निर्दोष लोग न फंसे।

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में हुए बवाल के मामले में मंगलवार को सपा ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। सपा के प्रतिनिधिमंडल ने डीआइजी से मिलकर मांग पत्र सौंपा। बरेली में शुक्रवार को हुए बवाल को लेकर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष शिवचरन कश्यप के नेतृत्व में मंगलवार को डीआइजी अजय कुमार साहनी से मिला। सपा के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस मामले में निर्दोष लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई किए जाने की सूचनाएं आ रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मामले की जांच व कार्रवाई निष्पक्ष व तथ्यों के आधार पर की जानी चाहिए। निर्दोष व्यक्तियों के कार्रवाई में फंसने से लोगों में असंतोष पनपता है। सपा प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि घटना की निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।