बरेली बवाल के बाद गिरफ्तारी पर आ गया सपा का रिएक्शन, DIG से मिलकर कह दी ये बात
बरेली में हुए बवाल के सन्दर्भ में समाजवादी पार्टी ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। जिलाध्यक्ष शिवचरन कश्यप के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने डीआईजी अजय कुमार साहनी से मुलाकात की और उन्हें एक मांग पत्र सौंपा। सपा ने निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई की आशंका जताई और घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की ताकि दोषियों पर कानूनी कार्रवाई हो और निर्दोष लोग न फंसे।
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में हुए बवाल के मामले में मंगलवार को सपा ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। सपा के प्रतिनिधिमंडल ने डीआइजी से मिलकर मांग पत्र सौंपा।
बरेली में शुक्रवार को हुए बवाल को लेकर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष शिवचरन कश्यप के नेतृत्व में मंगलवार को डीआइजी अजय कुमार साहनी से मिला। सपा के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस मामले में निर्दोष लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई किए जाने की सूचनाएं आ रही हैं।
इस मामले की जांच व कार्रवाई निष्पक्ष व तथ्यों के आधार पर की जानी चाहिए। निर्दोष व्यक्तियों के कार्रवाई में फंसने से लोगों में असंतोष पनपता है। सपा प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि घटना की निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।
निर्दोष लोगों पर कार्रवाई न की जाए, दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार, प्रदेश सचिव शुभलेश यादव, इंजीनियर अनीस अहमद, प्रमोद बिष्ट आदि लोग मौजूद रहे।
