Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरेली बवाल के बाद गिरफ्तारी पर आ गया सपा का रिएक्शन, DIG से मिलकर कह दी ये बात

    By Peeyush Dubey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 01:55 PM (IST)

    बरेली में हुए बवाल के सन्दर्भ में समाजवादी पार्टी ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। जिलाध्यक्ष शिवचरन कश्यप के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने डीआईजी अजय कुमार साहनी से मुलाकात की और उन्हें एक मांग पत्र सौंपा। सपा ने निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई की आशंका जताई और घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की ताकि दोषियों पर कानूनी कार्रवाई हो और निर्दोष लोग न फंसे।

    prefferd source google
    Hero Image
    सपा ने की बरेली में हुए बवाल की निष्पक्ष जांच कराने की मांग

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में हुए बवाल के मामले में मंगलवार को सपा ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। सपा के प्रतिनिधिमंडल ने डीआइजी से मिलकर मांग पत्र सौंपा।

    बरेली में शुक्रवार को हुए बवाल को लेकर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष शिवचरन कश्यप के नेतृत्व में मंगलवार को डीआइजी अजय कुमार साहनी से मिला। सपा के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस मामले में निर्दोष लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई किए जाने की सूचनाएं आ रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस मामले की जांच व कार्रवाई निष्पक्ष व तथ्यों के आधार पर की जानी चाहिए। निर्दोष व्यक्तियों के कार्रवाई में फंसने से लोगों में असंतोष पनपता है। सपा प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि घटना की निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।

    निर्दोष लोगों पर कार्रवाई न की जाए, दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार, प्रदेश सचिव शुभलेश यादव, इंजीनियर अनीस अहमद, प्रमोद बिष्ट आदि लोग मौजूद रहे।