जेल जाने से पहले फूटकर रोए उपद्रवी, हाथ जोड़कर बोले- हमें माफ कर दो...

बरेली में उपद्रव करने वाले आरोपी जेल जाते समय शर्मिंदा दिखे और पुलिस से माफी मांगते रहे। पुलिस ने 15 और उपद्रवियों को जेल भेजा है। मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर भीड़ उग्र हो गई थी जिसके बाद पुलिस पर हमला किया गया। सबसे ज्यादा उपद्रव कोतवाली और बारादरी थाना क्षेत्र में हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान कर रही है।

जागरण संवाददाता, बरेली । उपद्रव में शामिल उपद्रवी जेल जाते समय अपनी करतूत पर शर्मिंदा दिखाई दिए। हाथ जोड़कर पुलिस से माफी मांग रहे थे। जब उन्हें गाड़ी में बैठाया तो वह फूट-फूटकर रोने लगे। बोले हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। रविवार को पुलिस ने 15 अन्य उपद्रवियों को जेल भेज दिया। इनके अलावा प्रेमनगर थाने के छह अन्य उपद्रवियों को गिरफ्तार करने के बाद नोटिस तामील कराया गया।

शुक्रवार को मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर हजारों की संख्या में इस्लामिया ग्राउंड जाने के लिए भीड़ एकत्र हुई। पुलिस ने उन्हें खलील तिराहे पर रोकने का प्रयास किया तो भीड़ उग्र हो गई। उन्होंने पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया। लाठी-डंडों से मारपीट के साथ ही पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकना शुरू कर दिया। फायरिंग की कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए।

कहां हुआ सबसे ज्यादा उपद्रव सबसे ज्यादा उपद्रव कोतवाली और बारादरी थाना क्षेत्र में हुआ। उपद्रवी बार-बार यही कह रहे थे कि, मौलाना ने कहा है कि शहर का माहौल बिगाड़ना है फिर इसके लिए पुलिस की हत्या ही क्यों न करनी पड़े। उपद्रवियों ने शहर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने सभी पर लाठीचार्ज कर हालातों को सुधारा।

मामले में पुलिस ने पांच थानों में 10 प्राथमिकी लिखाई जिसमें 126 से अधिक लोगों को नामजद करते हुए तीन हजार से अधिक अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी। इन्हीं लोगों में से पुलिस ने पहले दिन 12 और दूसरे दिन 15 लोगों को जेल भेजा गया है।

इसके अलावा प्रेमनगर थाना पुलिस ने बानखाना निवासी आसिफ, नरकुलागंज निवासी मोहम्मद इमरान, मुशीर, लल्ला मार्केट निवासी फिरोज हुसैन, नरकुलागंज निवासी इमताज और अनवर को गिरफ्तार करने के बाद थाने से जमानत दे दी गई। रविवार को जेल जाने वालों में यह उपद्रवी शामिल कोतवाली पुलिस ने हजियापुर निवासी कोहिनूर, कांकर टोला निवासी अदनान उर्फ हसन, गुलामनगर निवासी साहिल, बाकरगंज निवासी सईद अहमद, जुबैर कुरैशी, कुमार टाकीज निवासी सलमान, महेशपुरा निवासी रिहान, कटीकुईया निवासी अफरोज, साहूकारा निवासी तकीम, सैमलखेड़ा निवासी अरहान, मलूकपुर निवासी अहमद रजा, मोहम्मद फरहान और अदनान रजा को जेल भेजा है। वहीं बारादरी पुलिस ने मोईन सिद्दीकी उर्फ चोटी कटवा व फैजुल नवी को जेल भेजा है।