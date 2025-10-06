बरेली में बिजली चोरी करने वाले पांच आरोपियों पर शिकंजा कस रहा है। विभाग ने इन आरोपियों पर 1.28 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है जिसकी वसूली के लिए अब उनकी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है। टीम ने आरोपियों के घर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की है और तहसीलदार ने उनकी संपत्ति का ब्योरा मांगा है।

जागरण संवाददाता, बरेली। मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। बिजली चोरी के पांच आरोपितों की आरसी कटने के बाद अब संपत्ति कुर्की की तैयारी है। सोमवार को सदर तहसील से उनके घर पहुंचकर टीम ने दस्तावेज मांगे। तहसीलदार ने पांचों बकाएदारों की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा कानूनगो से मांगा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिजली विभाग ने वर्ष 2024 में शहर में अलग-अलग स्थानों पर बिजली चोरी करते हुए कई लोगों को पकड़ा था। आरोपित बिजली चोरी कर ई-रिक्शा चार्जिंग समेत अन्य काम कर रहे थे। विभाग ने उन पर प्राथमिकी दर्ज की। उन पर जुर्माना भी लगाया।

सुर्खा बनाखाना निवासी वसीम खान पर 15.39 लाख, मोनीश खान पर 22.29 लाख, बरकान रजा खान पर 37.32 लाख, अमान रजा खान पर 26.92 लाख और चक महमूद निवासी गुलाम नवी पर 26.57 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। कुछ समय पहले बिजली विभाग ने पांचों की 1.28 करोड़ रुपये की आरसी काट दी।