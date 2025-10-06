Language
    बरेली के कटघर में तीन घंटे गरजा निगम का बुलडोजर, BDA ने बरातघर समेत पांच अवैध प्रतिष्ठान किए सील; मची खलबली

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:14 PM (IST)

    बरेली शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। नगर निगम ने कटघर क्षेत्र में 72 से अधिक दुकानों के सामने बने अतिक्रमण को ध्वस्त किया। बीडीए ने सपा पार्षद समेत पांच लोगों के शोरूम और बरातघर सील कर दिए। यह कार्रवाई आई लव मुहम्मद प्रदर्शन से जुड़े लोगों पर की जा रही है।

    किला क्रॉसिंग न्यू कटघर में निगम ने चलाया अतिक्रमण अभियान।- जागरण

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में अवैध निर्माण पर प्रशासन सख्त हो गया है। बीते शनिवार को नगर निगम की ओर से सैलानी में छह घंटे से अधिक समय तक बुलडोजर चलाने के बाद सोमवार को किला-कटघर क्षेत्र में तीन घंटे तक अभियान चलाया गया। 72 से अधिक दुकानों सामने बने स्थायी और अस्थायी निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। उधर, बीडीए ने सपा पार्षद समेत पांच लोगों के शोरूम, बरातघर व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान सील कर दिए।

    नगर निगम और बीडीए की चौतरफा कार्रवाई से अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने वाले कब्जेदारों में खलबली मची है। कार्रवाई को मौलाना तौकीर के करीबियों से जोड़कर देखा जा रहा है।

    आई लव मुहम्मद के नाम पर प्रदर्शन कर शहर को उपद्रव की आग में झोंकने की कोशिश करने वाले मौलाना तौकीर और उसके गुर्गों पर प्रशासन की सख्ती जारी है। पुलिस द्वारा उपद्रवियों की गिरफ्तारी के साथ नगर निगम और विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण और अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। सोमवार को नगर आयुक्त संजीव कुमार के निर्देश पर अतिक्रमण दस्ते ने कटघर में 72 से अधिक स्थायी-अस्थायी कब्जे को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस दौरान प्रवर्तन दल और सुरक्षाबलों की सख्ती देख कब्जेदार भी सहमे नजर आए।

    नगर आयुक्त ने बताया कि कटघर में लंबे समय से निगम की दुकानों के सामने अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर चेतावनी देने के बाद भी कब्जेदारों ने स्वयं से अतिक्रमण नहीं हटाया। इस पर सोमवार को कार्रवाई की गई है। कहा कि कुछ अन्य क्षेत्रों में सड़क-फुटपाथ पर अतिक्रमण को चिह्नित किया जा रहा है। लोगों को स्वयं से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी भी दी जा रही है इसके बाद भी कब्जे नहीं हटाने पर निगम द्वारा कब्जे हटाए जा रहे हैं।

    बीडीए ने सपा पार्षद, प्रधान समेत पांच के अवैध व्यावसायिक संपत्तियों को किया सील

    विकास प्राधिकरण ने पांच बार से सपा पार्षद अब्दुल कय्यूम मुन्ना के कोहाड़ापीर स्थित ई-स्कूटी के शोरूम, पूर्व सपा पार्षद वाजिद बेग के फरीदापुर चौधरी में 1200 वर्गमीटर में बने बरातघर को सील कर दिया। साथ ही नाजिर खां द्वारा वीर सावरकर नगर- सौ फुटा रोड पर 300 वर्गमीटर में संचालित किए जा रहे गैराज को सील किया गया। साथ ही मोहनपुर ठिरिया में प्रधान जाकिर द्वारा 300 वर्गमीटर में टीन शेड डालकर संचालित किए जा रहे जिम को भी सील कर दिया गया। वहीं, मोहनुपर ठिरिया में ही इरफान द्वारा 500 वर्गमीटर में चलाए जा रहे वर्कशाप को भी सील किया गया।

    बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. ने बताया कि अवैध निर्माण पर बीडीए की कार्रवाई की जा रही है जो आगे भी जारी रहेगी। कहा कि बिना मानचित्र स्वीकृत कराए प्लाटिंग करना या भवन निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है। इसको लेकर लगातार जागरूक किया जा रहा है, इसके बाद भी अगर कोई अनाधिकृत निर्माण कर रहा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    वर्षा के बीच बीडीए ने की कार्रवाई

    शहर के फरीदापुर, कोहाड़ापीर और वीर सावरकर नगर में वर्षा के बीच बीडीए ने सीलिंग की कार्रवाई की। इस दौरान अधिकारी और पुलिसबल भी वर्षा के बीच अपने दायित्व को निभाते नजर आए। भारी पुलिसबल के साथ होने के चलते कहीं भी कब्जेदार और अनाधिकृत निर्माण करने वाले विरोध की हिम्मत नहीं कर सके।

    ताला तोड़कर की गई बरातघर की जांच

    फरीदापुर चौधरी में कार्रवाई के दौरान पहुंची बीडीए और पुलिस की टीम तो वाजिद बेग के बरातघर के मुख्य गेट पर ताला लटका मिला। इस पर पुलिस की मौजूदगी में ताला तोड़कर समूचे क्षेत्र में किसी के मौजूद नहीं होने की जांच की गई। अंदर किसी व्यक्ति के मौजूद नहीं होने के बाद बीडीए टीम ने सीलिंग कर दी।