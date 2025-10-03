बरेली के हालात पर शासन से पल-पल की होती रही मॉनीटरिंग, जुमे की नमाज के बाद गड़बड़ी की थी आशंका

बरेली शहर में पिछले हफ्ते हुए उपद्रव के बाद प्रशासन शुक्रवार की नमाज को लेकर सतर्क था। भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और शहर को सेक्टरों में बांटा गया था। शासन भी स्थिति पर नजर रख रहा था। शांतिपूर्ण नमाज के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली क्योंकि किसी अप्रिय घटना की आशंका निर्मूल साबित हुई।

जागरण संवाददाता, बरेली। हफ्ते भर पहले शहर में उपजे उपद्रव के बाद से जिले के अधिकारी सक्रिय थे। इस शुक्रवार को गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही थी। इसी को लेकर भारी पुलिस बल लगाया गया था। शहर के हालात की पल-पल की मॉनीटरिंग शासन से भी होती रही।

शहर में 26 सितंबर को हुए उपद्रव को पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने बहुत तेजी से काबू किया। इसके बाद उपद्रवियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। शहर में अवैध निर्माण को सील भी किया गया। गिरफ्तारी, सीलिंग आदि कार्रवाई के बावजूद अधिकारियों को चिंता इस शुक्रवार को लेकर थी।

दशहरा के बाद शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद लोगों के इकट्ठा होने की आशंका जताई जा रही थी। किसी भी विपरीत स्थिति से निपटने के लिए पुलिस-प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। शहर को जोनल, सेक्टर में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली। आठ हजार से अधिक पुलिस कर्मचारी लगा दिए।