'हाथ काटने' की धमकी देने के मामले में मोइन खान का नाम आया सामने, वीडियो में वर्दी उतरवाने की बोली थी बात

बरेली में आइएमसी महासचिव डा. नफीस द्वारा इंस्पेक्टर को धमकी देने के मामले में जमात रजा-ए-मुस्तफा के मीडिया प्रभारी मोईन खान का नाम भी शामिल किया गया है। जखीरा मुहल्ले में आइ लव मोहम्मद के पोस्टर लगने के बाद इंस्पेक्टर सुभाष कुमार ने भीड़ को हटाने का प्रयास किया था जिसके बाद डा. नफीस ने उन्हें धमकी दी थी।

जागरण संवाददाता, बरेली । आइएमसी के महासचिव डा. नफीस के इंस्पेक्टर के हाथ काटने व वर्दी उतरवाने की धमकी मामले में जमात रजा-ए-मुस्तफा के मीडिया प्रभारी मोईन खान का नाम भी बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रसारित वीडियो में डा. नफीस के साथ वह भी दिखाई दे रहे थे, इसलिए किला पुलिस ने मुकदमे में उनका नाम खोल दिया है। रविवार को जखीरा मुहल्ले में आइ लव मोहम्मद लिखे कई पोस्टर लगे थे। वहां भीड़ भी लगी थी।

भीड़ को घर जाने को बोला भीड़ की सूचना पर किला थाने के इंस्पेक्टर सुभाष कुमार पहुंचे और भीड़ को घर जाने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि उस वक्त वहां पर इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल (आइएमसी) के महासचिव एवं प्रवक्ता डा. नफीस खान भी शामिल थे। उस समय किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी थी। बाद में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में डा. नफीस कुछ लोगों से कहते सुनाई दे रहे कि मैंने इंस्पेक्टर को बहुत अपशब्द कहे।

मैंने कहा कि हाथ काट लूंगा, वर्दी उतरवा दूंगा। वीडियो के आधार पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी लिखी गई। अब इस मामले में किला पुलिस ने जमात रजा-ए-मुस्तफा के मीडिया प्रभारी मोईन खान का भी नाम बढ़ा दिया है। एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि वीडियो में मोईन भी दिखाई दे रहे थे।