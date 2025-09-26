'I Love Muhammad' मामले में ज्ञापन देने पर अड़े मौलाना तौकीर, अफसर बोले- शांति बिगाड़ी तो किसी को नहीं बख्शेंगे

बरेली में मौलाना तौकीर रज़ा आई लव मुहम्मद मामले को लेकर ज्ञापन देने पर अड़े हैं जिससे प्रशासन सख्त हो गया है। डीएम और एसएसपी ने फ्लैग मार्च किया और शांति भंग करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिले में धारा 163 लागू है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। नाबालिगों के प्रदर्शन में शामिल होने पर माता-पिता पर कार्रवाई की जाएगी।

जागरण संवाददाता, बरेली। आइ लव मुहम्मद समेत अन्य मामलों को लेकर इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल (आइएमसी) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ज्ञापन देने की जिद पर अड़ गए हैं। वहीं, अफसरों का कहना है कि शांति व्यवस्था बिगड़ने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शहर में तनाव की स्थिति नहीं बने, इसी के चलते गुरुवार शाम को डीएम, एसएसपी ने दल-बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च किया।

आइएमसी प्रमुख ने कहा कि प्रदेश में आइ लव मुहम्मद कहने वालों, पोस्टर लगाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा बुलडोजर कार्रवाई, माब लिंचिंग और कानून व्यवस्था समेत कई मामले हैं, जिनको लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को देने के लिए शुक्रवार को जरूर जाएंगे। मौलाना ने कहा कि जो हमारे साथ हो रहा है या किया जा रहा है, वो न्यायसंगत नहीं है।

कलक्ट्रेट जाकर ज्ञापन देने की बात कही हमारे धार्मिक मामलों में दखल दिया जाने लगा, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने जुमा (शुक्रवार) की नमाज अदा करने के बाद इस्लामिया मैदान में लोगों के एकत्र होने और वहां से कलक्ट्रेट ज्ञापन देने जाने की बात कही है। आइएमसी प्रमुख की घोषणा के बाद पुलिस-प्रशासन के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।

डीएम अविनाश सिंह का कहना है कि जिले में धारा 163 (पहले धारा 144) लगी हुई है, जिसके तहत कोई भी जनसमूह सार्वजनिक स्थानों एकत्र होकर प्रदर्शन नहीं कर सकता, अगर शहर में शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया जाएगा तो सख्त कार्रवाई होगी। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि पांच कंपनी पीएसी के साथ ही जिले में कुल 3,218 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें 500 दारोगा, 200 दारोगा बाहर से, 2,500 मुख्य आरक्षी व आरक्षी 13 सीओ व पांच एडिशनल एसपी शामिल हैं।

ड्रोन टीम को किया तैनात इसके साथ ही आठ ड्रोन टीम, 15 क्यूआरटी को भी लगाया गया है। इसके अलावा सभी थानों के इंस्पेक्टर अपनी-अपनी पुलिस टीमों के साथ मुस्तैद रहेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से एसएसपी ने शहर को सेक्टर और सब सेक्टर में बांट दिया है। सेक्टर की जिम्मेदारी एडिशनल एसपी की रहेगी। वहीं सब सेक्टर में सीओ को लगाया गया है।