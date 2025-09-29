बरेली में इंटरनेट ठप होने की वजह से रिचार्ज नहीं हो पा रहे स्मार्ट मीटर, कनेक्शन काटने पर रोक

बरेली में इंटरनेट सेवा बाधित होने से विद्युत विभाग की व्यवस्था चरमरा गई है जिससे उपभोक्ता स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं कर पा रहे और बिजली आपूर्ति बाधित है। अधिकारियों ने कनेक्शन काटने पर रोक लगा दी है। परिवहन निगम में ईटीएम से टिकट नहीं बन पा रहे और ई-चालान भी प्रभावित है। इंटरनेट बंद होने से शहरवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

जागरण संवाददाता, बरेली। इंटरनेट सेवा ठप होने से विद्युत विभाग की व्यवस्था भी लड़खड़ा गई है। उपभोक्ता स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेट सेवा ठप होने से पहले बैलेंस खत्म होने पर जिनकी बिजली कट गई थी, उनकी अब जुड़ नहीं पा रही है। इसको देखते हुए अधिकारियों ने कनेक्शन काटने पर रोक लगा दी है।

शहर के उपभोक्ताओं के पोस्टपेड मीटर भी प्री-पेड में परिवर्तित हो चुके हैं। बैलेंस समाप्त होते ही विभाग से सप्लाई बंद कर दी जा रही है। रिचार्ज कराकर 1912 या हेल्प डेस्क पर अवगत कराने के बाद आपूर्ति शुरू हो रही है। शहर में उपजे तनाव को देखते हुए तीन दिन से इंटरनेट सेवा ठप है, जिसके चलते उपभोक्ता बैलेंस समाप्त होने पर रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेट बंद होने से पहले जिनके कनेक्शन कट गए थे। उनके जुड़ भी नहीं पा रहे हैं। हालांकि, विभाग ने अब बैलेंस समाप्त होने पर भी कनेक्शन काटने पर रोक लगा दी है।

कैश काउंटर पर बिल जमा करने की सुविधा मिल रही है। अधिशासी अभियंता कामर्शियल सत्येंद्र सिंह चौहान ने बताया कि इंटरनेट सेवा बाधित होने से कोई कनेक्शन नहीं काटा जा रहा है। बड़े बकायेदारों से वसूली पर फोकस किया जा रहा है।

मुख्य अभियंता जोन प्रथम ज्ञान प्रकाश ने बताया कि विभाग के अधिकांश कार्य आनलाइन हो चुके हैं। इंटरनेट सेवा ठप होने से कामकाज बाधित हुआ है। उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति जारी रखने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। ईटीएम फेल, बसों में मैन्युअल कट रहे टिकट इंटरनेट सेवा ठप होने से परिवहन निगम की बसों में यात्रियों के टिकट ईटीएम से नहीं बन पा रहे हैं।

मैन्युअल टिकट काटकर लोगों को सफर कराया जा रहा है। हालांकि, दूसरे जिलों में पहुंचने पर ईटीएम क्रियाशील हो जा रही है, लेकिन बरेली की सीमा में आते ही बंद हो जा रही है। एआरएम बरेली डिपो संजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सिस्टम बाधित हुआ है। हालांकि, आसपास के जिलों में इंटरनेट सेवा बहाल है, लेकिन जिले में मैन्युअल टिकट काटकर यात्रियों को सफर कराया जा रहा है।