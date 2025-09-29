Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरेली में इंटरनेट ठप होने की वजह से रिचार्ज नहीं हो पा रहे स्मार्ट मीटर, कनेक्शन काटने पर रोक

    By Kamlesh Kumar Sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:42 PM (IST)

    बरेली में इंटरनेट सेवा बाधित होने से विद्युत विभाग की व्यवस्था चरमरा गई है जिससे उपभोक्ता स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं कर पा रहे और बिजली आपूर्ति बाधित है। अधिकारियों ने कनेक्शन काटने पर रोक लगा दी है। परिवहन निगम में ईटीएम से टिकट नहीं बन पा रहे और ई-चालान भी प्रभावित है। इंटरनेट बंद होने से शहरवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    रिचार्ज नहीं हो पा रहे स्मार्ट मीटर, कनेक्शन काटने पर रोक।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, बरेली। इंटरनेट सेवा ठप होने से विद्युत विभाग की व्यवस्था भी लड़खड़ा गई है। उपभोक्ता स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेट सेवा ठप होने से पहले बैलेंस खत्म होने पर जिनकी बिजली कट गई थी, उनकी अब जुड़ नहीं पा रही है। इसको देखते हुए अधिकारियों ने कनेक्शन काटने पर रोक लगा दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर के उपभोक्ताओं के पोस्टपेड मीटर भी प्री-पेड में परिवर्तित हो चुके हैं। बैलेंस समाप्त होते ही विभाग से सप्लाई बंद कर दी जा रही है। रिचार्ज कराकर 1912 या हेल्प डेस्क पर अवगत कराने के बाद आपूर्ति शुरू हो रही है। शहर में उपजे तनाव को देखते हुए तीन दिन से इंटरनेट सेवा ठप है, जिसके चलते उपभोक्ता बैलेंस समाप्त होने पर रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेट बंद होने से पहले जिनके कनेक्शन कट गए थे। उनके जुड़ भी नहीं पा रहे हैं। हालांकि, विभाग ने अब बैलेंस समाप्त होने पर भी कनेक्शन काटने पर रोक लगा दी है।

    कैश काउंटर पर बिल जमा करने की सुविधा मिल रही है। अधिशासी अभियंता कामर्शियल सत्येंद्र सिंह चौहान ने बताया कि इंटरनेट सेवा बाधित होने से कोई कनेक्शन नहीं काटा जा रहा है। बड़े बकायेदारों से वसूली पर फोकस किया जा रहा है।

    मुख्य अभियंता जोन प्रथम ज्ञान प्रकाश ने बताया कि विभाग के अधिकांश कार्य आनलाइन हो चुके हैं। इंटरनेट सेवा ठप होने से कामकाज बाधित हुआ है। उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति जारी रखने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। ईटीएम फेल, बसों में मैन्युअल कट रहे टिकट इंटरनेट सेवा ठप होने से परिवहन निगम की बसों में यात्रियों के टिकट ईटीएम से नहीं बन पा रहे हैं।

    मैन्युअल टिकट काटकर लोगों को सफर कराया जा रहा है। हालांकि, दूसरे जिलों में पहुंचने पर ईटीएम क्रियाशील हो जा रही है, लेकिन बरेली की सीमा में आते ही बंद हो जा रही है। एआरएम बरेली डिपो संजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सिस्टम बाधित हुआ है। हालांकि, आसपास के जिलों में इंटरनेट सेवा बहाल है, लेकिन जिले में मैन्युअल टिकट काटकर यात्रियों को सफर कराया जा रहा है।

    परिवहन विभाग के अधिकारी नहीं कर पा रहे वाहनों का चालान

    परिवहन विभाग में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का ई-चालान नहीं हो पा रहा है। प्रवर्तन अधिकारी इस समय चेकिंग अभियान चलाने से कतरा रहे हैं। आरटीओ प्रवर्तन प्रणव झा ने बताया कि मैन्युअल चालान की भी सुविधा है, लेकिन जिले की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए अभी चेकिंग अभियान नहीं चलाया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- बरेली उपद्रव मामले में 29 भेजे गए जेल, पुलिस का वायरलेस लूटकर फरार होने वाला नदीम खां भी ग‍िरफ्तार