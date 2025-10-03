इंटरनेट बंद होने से रोडवेज बसों का संचालन रहा प्रभावित, नहीं लग सकी चालक-परिचालकों की ड्यूटी

बरेली में इंटरनेट सेवा बाधित होने के कारण परिवहन निगम की बसों के संचालन में दिक्कतें आईं। चालकों की ड्यूटी मैन्युअल रूप से लगाई गई और ईटीएम संचालन प्रभावित रहा। मैन्युअल टिकट काटकर यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया गया। एआरएम रुहेलखंड डिपो ने बताया कि मैन्युअल टिकट की व्यवस्था से यात्रियों को परेशानी नहीं होने दी गई और आसपास के जिलों में ऑनलाइन भुगतान भी लिया गया।

जागरण संवाददाता, बरेली । शहर में इंटरनेट सेवा बंद रहने से परिवहन निगम की बसों का संचालन भी बाधित हुआ। चालक-परिचालकों की क्रू साफ्टवेयर से ड्यूटी लगाने के बजाय मैन्युअल ड्यूटी लगाई गई। साथ ही ईटीएम संचालन में भी व्यवधान रहा। मशीन से टिकट नहीं बन पाने पर कुछ बसों में मैन्युअल टिकट काटकर यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया गया।

सप्ताहभर पहले इंटरनेट सेवा बंद होने पर परिवहन विभाग को बसों के संचालन में समस्या हुई थी। चार दिन समस्या झेलने के बाद स्थिति पूरी तरह सामान्य भी नहीं हो सकी थी कि शुक्रवार दोपहर इंटरनेट सेवा फिर से बंद हो जाने से वही समस्या उत्पन्न हो गई। पिछले सप्ताह तीन घंटे के लिए पुराना बस अड्डा बंद किया गया था।

इस बार भी आशंका जताई जा रही थी, लेकिन बस अड्डा बंद करने की नौबत नहीं आई। चालक-परिचालकों की साफ्टवेयर से ड्यूटी लगाने का कार्य बाधित हो गया। मैन्युअल ड्यूटी लगाकर बसों पर भेजा गया। साथ ही ईटीएम के साथ परिचालकों को मैन्युअल टिकट भी वितरित किए गए। जिले में कस्बों तक जाने वाले यात्रियों को राहत तो नहीं मिली, लेकिन दूसरे जिलों तक यात्रा करने वालों का आनलाइन टिकट उस जिले की सीमा में पहुंचने के बाद बनाया गया।