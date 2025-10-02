Language
    बरेली में सुबह से ड्रोन करेंगे छतों की निगरानी, पत्थर मिलने पर होगी तुरंत FIR

    By Rajnesh Saxena Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 10:52 PM (IST)

    बरेली में जुमे की नमाज के मद्देनजर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। लोगों से छतों पर रखे पत्थर हटाने की अपील की गई है ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    सुबह से ही ड्रोन से की जाएगी छतों की निगरानी। जागरण

    जागरण संवाददाता, बरेली। जुमे की नमाज को लेकर शहर में हाई अलर्ट है। कोई खुराफात न कर पाए इसके लिए पुलिस ने फिर से तैयारी पूरी कर ली है। सुबह से जगह-जगह ड्रोन उड़ाकर निगरानी होगी। पुलिस ने सभी को चेता दिया है कि लोग अपनी-अपनी छतों से पत्थरों को हटा लें।

    एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि शुक्रवार सुबह से ही संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की टीमें तैनात हो जाएंगी। इसके अलावा उन क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाकर छतों की निगरानी भी की जाएगी। इसके लिए आठ ड्रोन टीमों को तैनात किया गया है। इनमें से तीन टीमें सरकारी और पांच टीमें प्राइवेट ड्रोन उड़ाने वालों हैं।

    पूर्व में ही सभी को यह बता दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति की छतों पर पत्थर नहीं होने चाहिए। यदि इसके बाद भी किसी की छत पर ईंट पत्थर मिलते हैं तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत की जाएगी।

    बांटे गए चार सुपर और स्पेशल जोन

    सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस-प्रशासन ने शहर को चार सुपर और स्पेशल जोन में बांटा है। सुपर जोन में एक एसपी के साथ ही दो एडिशनल एसपी और और दो सीओ की ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह से स्पेशल जोन में एक एडिशनल एसपी और दो सीओ की ड्यूटी लगी है।

    पहला सुपर जोन मलूकपुर से बिहारीपुर का पूरा क्षेत्र, दूसरा इस्लामिया ग्राउंड, कुतुबखाना, नौमहला और नावल्टी, तीसरा सुपर जोन कोहाड़ापीर, कुतुबखाना, बांसमंडल और साहूगोपीनाथ है। चौथा शहदाना, ईंट पजाया और सिकलापुर का क्षेत्र है। इसी तरह से चार स्पेशल जोन में सराय, बाकरगंज, जखीरा, सैलानी, नकटिया और प्रेमनगर बानखाना को बांटा गया है।