बरेली में सुबह से ड्रोन करेंगे छतों की निगरानी, पत्थर मिलने पर होगी तुरंत FIR

बरेली में जुमे की नमाज के मद्देनजर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। लोगों से छतों पर रखे पत्थर हटाने की अपील की गई है ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जागरण संवाददाता, बरेली। जुमे की नमाज को लेकर शहर में हाई अलर्ट है। कोई खुराफात न कर पाए इसके लिए पुलिस ने फिर से तैयारी पूरी कर ली है। सुबह से जगह-जगह ड्रोन उड़ाकर निगरानी होगी। पुलिस ने सभी को चेता दिया है कि लोग अपनी-अपनी छतों से पत्थरों को हटा लें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि शुक्रवार सुबह से ही संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की टीमें तैनात हो जाएंगी। इसके अलावा उन क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाकर छतों की निगरानी भी की जाएगी। इसके लिए आठ ड्रोन टीमों को तैनात किया गया है। इनमें से तीन टीमें सरकारी और पांच टीमें प्राइवेट ड्रोन उड़ाने वालों हैं।

पूर्व में ही सभी को यह बता दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति की छतों पर पत्थर नहीं होने चाहिए। यदि इसके बाद भी किसी की छत पर ईंट पत्थर मिलते हैं तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत की जाएगी।

बांटे गए चार सुपर और स्पेशल जोन सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस-प्रशासन ने शहर को चार सुपर और स्पेशल जोन में बांटा है। सुपर जोन में एक एसपी के साथ ही दो एडिशनल एसपी और और दो सीओ की ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह से स्पेशल जोन में एक एडिशनल एसपी और दो सीओ की ड्यूटी लगी है।