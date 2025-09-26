साले की सगाई में आ रहे जीजा को रोडवेज बस में किया बेहोश, चेन, लैपटाप और मोबाइल लेकर फरार

बरेली में साले की सगाई में शामिल होने आ रहे जीजा को जहरखुरानी गिरोह ने अपना शिकार बनाया। बस में बिस्किट खिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया और उनकी चेन लैपटॉप मोबाइल और पर्स लूटकर फरार हो गए। पीड़ित को सेटेलाइट चौकी के पास पाया गया जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, बरेली । साले की सगाई में शामिल होने आ रहे जीजा को जहरखुरानी गिरोह ने अपना शिकार बना लिया। उन्हें बिस्किट खिलाकर बेहोश किया। फिर चेन, लैपटाप, मोबाइल, घड़ी व पर्स चोरी लेकर फरार हो गए। सुबह पीड़ित को जब होश आया तो वह सेटेलाइट चौकी के पास मिले। पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, अब उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। लखनऊ के कृष्णानगर कालोनी निवासी गौतम दास मुंबई की एक कंपनी में डायरेक्टर के पद पर हैं। शुक्रवार को उनके साले रितिक की सगाई बरेली में होनी हैं।

बहन के साथ आ रहे थे बरेली रितिक ने बताया कि वह 21 सितंबर को वह बहन के साथ बरेली आ गए थे। उनके जीजा को गुरुवार को आना था। वह मुंबई से हवाई यात्रा करके पहले दिल्ली पहुंचे और वहां से रोडवेज की बस से बरेली आने के लिए चले। रितिक ने बताया कि उनकी 10:40 बजे जीजा गौतम दास से बात हुई तो उन्होंने बताया था कि वह बस में बैठ चुके हैं।

सुबह उन्हें जीजा गौतम दास के जहरखुरानी का शिकार होने की सूचना मिली। रितिक ने बताया कि उनके जीजा को कुछ लोगों लूडो खेलने के बहाने दोस्त बनाया। बाद में बिस्किट खाने को दिया। एक दो बाइट खाने के बाद जब वह कड़वा लगा तो उन्होंने फेंक दिया।