    उपद्रव में पुलिस पर फायरिंग करने वाला गैंगस्‍टर मुठभेड़ में गिरफ्तार, आईएमसी के जिला अध्यक्ष समेत कुल 17 पकड़े गए

    By Rajnesh Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:11 PM (IST)

    बरेली में हिंसा के दौरान पुलिस ने मुठभेड़ में गैंगस्टर ताजिम को गिरफ्तार किया जिसके पैर में गोली लगी। आईएमसी के जिला अध्यक्ष शमशाद समेत 15 अन्य दंगाई भी गिरफ्तार हुए। पुलिस के अनुसार शमशाद ने मौलाना तौकीर रजा के साथ मिलकर दंगे की साजिश रची थी। तौकीर रजा के आह्वान पर जुमे की नमाज के बाद शहर में हिंसा हुई थी जिसमें पथराव गोलीबारी और लूटपाट की गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    मुठभेड़ में पकड़ा गया उपद्रव में पुलिस पर फायरिंग करने वाला आरोपित गैंग्स्टर ताजिम। सौजन्य- पुलिस

    जागरण संवाददाता, बरेली। उपद्रव के दौरान श्यामगंज में पुलिस पर फायरिंग करने वाले गैंगस्‍टर व गो तस्कर ताजिम को बारादरी पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है। इसके अलावा इस उपद्रव में शामिल इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल (आइएमएसी) के जिला अध्यक्ष शमशाद व मौलाना तौकीर रजा की सेवा करने वाले रईस समेत 15 लोगों को जेल भेजा गया है। एक आरोपित नाबालिग व मुठभेड़ में घायल आरोपित का उपचार होने की वजह से जेल नहीं भेजा जा सका। पुलिस का कहना है कि आइएमसी के जिला अध्यक्ष ने वाट्स-एप कालिंग के माध्यम से मौलाना से बात कर दंगे का पूरा षड्यंत्र रचा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौलाना के आवाह्न पर जुमे की नमाज के बाद लोगों ने शहर में उपद्रव किया था। बेरिकेटिंग तोड़ने के साथ ही उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव, फायरिंग व लूट भी की थी। श्यामगंज में लाठीचार्ज के दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने पुलिस पर फायर भी झोंके। सीसीटीवी फुटेज व आरोपितों से पूछताछ में फायरिंग करने में गैंग्स्टर ताजिम का नाम सामने आया।

    मंगलवार को बारादरी पुलिस को सूचना मिली कि हरुनगला के पास ताजिम बाइक लेकर खड़ा है और वह किसी दूसरे स्थान पर भागने की तैयारी कर रहा है। सूचना पर पहुंची बारादरी पु़लिस ने जब उसका पीछा किया तो वह बिथरी चैनपुर की तरफ भागने लगा। अधिक पीछा करने पर उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। पूछताछ में उसने श्यामगंज में फायरिंग करने की बात को स्वीकार लिया है।

    पूछताछ में आरोपित ने बताया कि उपद्रव में तमंचे के साथ शामिल होने के लिए उसे मौलाना तौकीर रजा व पार्षद अनीस सकलैनी ने ही कहा था। आरोपित पूर्व में भी गो तस्करी के आरोप में जेल जा चुका है। मंगलवार को गिरफ्तार 17 लोगों में से 15 आरोपितों को जेल भेज दिया गया। एक आरोपित नाबालिग होने की वजह से बाल सुधार गृह भेजा गया और एक आरोपित के मुठभेड़ में घायल होने की वजह से जिला अस्पताल में भर्ती है। पांच माह पहले ही जिला अध्यक्ष बना है शमशाद कुछ महीने पहले आइएमसी की कार्यकारिणी भंग हो गई थी।

    करीब पांच माह पहले ही उसका पुर्नगठन किया गया तो फरीदपुर निवासी शमशाद को जिला अध्यक्ष बनाया गया। शहर में दंगा भड़काने में शमशाद का भी प्रमुख हाथ था। 26 सितंबर को आरोपित की मौलाना तौकीर रजा से वाट्स-एप के माध्यम से कई बार बात हुई। इससे पहले भी इसने आइएमसी के अन्य आरोपितों के साथ पूरे दंगे का खाका खींचा था।

    ये आरोपित हुए गिरफ्तार, दो बिहार के

    कोतवाली से कसान, अमान, मोहम्मद हरमेन, नेमतुल्ला, मोईन, मोहम्मद महताब, जाकिर, फैजान, अब्दुल नफीस, गुड्डू अहमद, अयान, रईस, शेरू, और हस्सान शामिल हैं। इनमें हरमेन व नेमतुल्ला मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। हालांकि वर्तमान में वह नौमहला मस्जिद में काम करते हैं। यहीं से यह दोनों इस उपद्रव में शामिल हुए थे और पुलिस पर हमला किया था। वहीं बारादरी से आइएमसी का जिला अध्यक्ष शमशाद, एक नाबालिग आरोपित और ताजिम को गिरफ्तार किया गया है।

    उपद्रव में शामिल कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक आरोपित नाबालिग है दूसरा मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। आगे भी इस उपद्रव में शामिल अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। - अनुराग आर्य, एसएसपी।