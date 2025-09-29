स्वर्ण टावर में डांडिया नाइट पर जमकर थिरकीं महिलाएं, गरबा डांस से मोहा मन
बरेली में कर्तव्य फाउंडेशन ने डांडिया नाइट का आयोजन किया जिसमें महिलाओं ने गरबा नृत्य का आनंद लिया। कार्यक्रम में जरूरतमंद बच्चों को आमंत्रित कर समाज सेवा का संदेश दिया गया। महापौर डॉ. उमेश गौतम ने फाउंडेशन के कार्यों की सराहना की। मीता शर्मा ने बच्चों को मास्क बनाना सिखाया और पूजा खंडेलवाल ने पौधरोपण किया। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बैग और स्टेशनरी भी बांटी गई।
