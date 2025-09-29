स्वर्ण टावर में डांडिया नाइट पर जमकर थिरकीं महिलाएं, गरबा डांस से मोहा मन

जागरण संवाददाता, बरेली । कर्तव्य फाउंडेशन की ओर से रविवार को स्वर्ण टावर होटल में डांडिया नाइट हुई। डांडिया उत्सव में डीजे की धुन और रंग-बिरंगी लाइट के बीच महिलाओं ने गरबा नृत्य का लुत्फ उठाया।

इसमें जरूरतमंद बच्चों को भी बुलाकर समाज सेवा का संदेश भी दिया। मुख्य अतिथि महापौर डा. उमेश गौतम ने फाउंडेशन के कार्यों की सराहना की। विशिष्ट अतिथि मीता शर्मा ने बच्चों को मास्क बनाने और उपहार पैक करना सिखाया। पूजा खंडेलवाल ने एनजीओ सदस्यों के साथ मिलकर पौधरोपण किया।