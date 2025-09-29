Language
    स्वर्ण टावर में डांडिया नाइट पर जमकर थिरकीं महिलाएं, गरबा डांस से मोहा मन

    By Himanshu Agnihotri Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 08:58 AM (IST)

    बरेली में कर्तव्य फाउंडेशन ने डांडिया नाइट का आयोजन किया जिसमें महिलाओं ने गरबा नृत्य का आनंद लिया। कार्यक्रम में जरूरतमंद बच्चों को आमंत्रित कर समाज सेवा का संदेश दिया गया। महापौर डॉ. उमेश गौतम ने फाउंडेशन के कार्यों की सराहना की। मीता शर्मा ने बच्चों को मास्क बनाना सिखाया और पूजा खंडेलवाल ने पौधरोपण किया। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बैग और स्टेशनरी भी बांटी गई।

    गरबा पर थिरके कदम, महिलाओं ने खेला डांडिया। जागरण

    जागरण संवाददाता, बरेली । कर्तव्य फाउंडेशन की ओर से रविवार को स्वर्ण टावर होटल में डांडिया नाइट हुई। डांडिया उत्सव में डीजे की धुन और रंग-बिरंगी लाइट के बीच महिलाओं ने गरबा नृत्य का लुत्फ उठाया।

    इसमें जरूरतमंद बच्चों को भी बुलाकर समाज सेवा का संदेश भी दिया। मुख्य अतिथि महापौर डा. उमेश गौतम ने फाउंडेशन के कार्यों की सराहना की। विशिष्ट अतिथि मीता शर्मा ने बच्चों को मास्क बनाने और उपहार पैक करना सिखाया। पूजा खंडेलवाल ने एनजीओ सदस्यों के साथ मिलकर पौधरोपण किया।

    आकांक्षा सेठी ने प्रोजेक्ट कंप्लीशन प्रस्तुतिकरण दिया। बरेली इलाइट लेडीज सर्किल और बरेली इलाइट राउंड टेबल की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए बैग, स्टेशनरी आदि बांटी। इस दौरान अंकिता अग्रवाल, डा. रेनुका अग्रवाल, डा. आस्था अग्रवाल आदि मौजूद रहे।