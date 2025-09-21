Language
    बाडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में पहलवान अशरफ बने बरेली श्री, इनाम में मिली इलेक्ट्रिक स्कूटी

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 09:06 PM (IST)

    जिला फिटनेस एसोसिएशन ने बरेली श्री और उत्तर प्रदेश श्री बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अशरफ और विशाल वाल्मीकि बरेली श्री बने जबकि नईम खान ने उत्तर प्रदेश श्री का खिताब जीता। राहुल कुमार को बेस्ट फिजिक्स और पोजर का खिताब मिला। अन्य खिलाड़ियों को भी पुरस्कार दिए गए। मोहित चोपड़ा का चौथा स्थान रद्द कर दिया गया।

    पहलवान अशरफ बने बरेली श्री, इनाम में मिली इलेक्ट्रिक स्कूटी। जागरण

    जागरण संवाददाता, बरेली । जिला फिटनेस एंड बाडी बिल्डिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित बरेली श्री और उत्तर प्रदेश श्री बाडी बिल्डिंग प्रतियोगिता संजय गांधी कम्युनिटी हाल में हुई। देर रात तक चली प्रतियोगिता में शहर के लगभग 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

    एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल ने बताया कि 70 से 75 किलोग्राम भार वर्ग में अशरफ ने बरेली श्री का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। उन्हें पुरस्कार के तौर पर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान की गई। वहीं, 65 से 70 किलोग्राम भार वर्ग में बरेली के विशाल वाल्मीकि ने भी बरेली श्री का खिताब जीता।

    ये बने उत्तर प्रदेश श्री

    उत्तर प्रदेश श्री के खिताब पर रामपुर के नईम खान ने कब्जा जमाया। उन्हें ट्राफी के साथ 11,000 रुपये की नकद राशि भी दी गई। मेरठ के राहुल कुमार को बेस्ट फिजिक्स चैंपियनशिप और बेस्ट पोजर का खिताब मिला। प्रतियोगिता के दौरान, कुछ खिलाड़ियों को विशेष पुरस्कार भी दिए गए।

    बरेली के फैजान, सहारनपुर के जफर और सुहैल, मेरठ के राहुल कुमार, मुजफ्फरनगर के जैद मोहम्मद को रेंजर साइकिलें मिलीं। इस कार्यक्रम में परवेज मियां, सलीम अख्तर, शिवकुमार, संजय कुमार, अनुराग मिश्रा और अन्य सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। जिलाध्यक्ष ने बताया कि धोखे से उत्तर प्रदेश श्री बाडी बिल्डिंग में खेलने वाले मोहित चोपड़ा को मिला चतुर्थ स्थान निरस्त कर दिया गया।