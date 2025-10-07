बरेली में उपद्रवियों के अवैध निर्माण पर बीडीए की कार्रवाई जारी है। प्राधिकरण आरोपियों के अवैध निर्माण ध्वस्त करने का खर्च भी वसूलेगा। रजा पैलेस को ध्वस्त करने में आए खर्च की वसूली की जाएगी जिसके लिए 45 से अधिक कर्मचारी और बुलडोजर जैसे उपकरणों का उपयोग किया गया था। बीडीए उपाध्यक्ष के अनुसार ध्वस्तीकरण का खर्च लोक निर्माण विभाग की गाइडलाइन के अनुसार वसूला जाएगा।

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में उपद्रव करने वाले आरोपितों के विरुद्ध प्रशासन चौतरफा कार्रवाई कर रहा है। विधिक कार्रवाई के साथ उनके अवैध निर्माण को भी सील और ध्वस्त किया जा रहा है। इस बीच बीडीए ने नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत अनाधिकृत निर्माण करने वाले लोगों से कार्रवाई में आ रहे खर्च को वसूलने की योजना बनाई है। इसके लिए अब तक हुई कार्रवाई और उस पर हुए व्यय का अध्ययन किया जा रहा है।

बरेली विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के विरुद्ध अभियान चला रखा है। बीते 26 सितंबर को शहर में उपद्रव के बाद अवैध निर्माण पर हो रही कार्रवाई और तेज हो गई। इसमें उपद्रव करने वाले आरोपित व मौलाना तौकीर के करीबी नफीस खान के रजा पैलेस को ध्वस्त कर दिया गया।

करीब एक हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में विकसित जखीरा स्थित रजा पैलेस को ध्वस्तीकरण की शुरु हुई कार्रवाई शनिवार से शुरु होकर रविवार शाम चार बजे तक चली। इसके बाद अवैध निर्माण को जमींदोज किया जा सका। इसमें बरेली विकास प्राधिकरण के 45 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों ने दो दिन तक लगातार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान चार बुलडोजर और, घन-हथौड़े और गैस कटर समेत अन्य मशीनरी उपकरण का उपयोग किया गया।

बीडीए अधिकारियों के अनुसार रजा पैलेस पर इसी वर्ष मई माह में ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया जा चुका था। उसके बाद भवन स्वामी को स्वयं अवैध निर्माण को हटा लेना चाहिए था, जो संबंधित द्वारा नहीं किया गया। इस पर अब उस पर आई खर्च को वसूला जाएगा।

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. के अनुसार किसी भी अवैध निर्माण ध्वस्त करने में आ रही खर्च को प्राधिकरण की ओर से वसूला जाएगा। इसके लिए बीडीए अपने अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ बुलडोजर, गैस कटर व अन्य मशीनरी के लिए लोकनिर्माण विभाग द्वारा तय गए प्रतिदिन के खर्च आदि के गाइडलाइन के तहत वसूली की जाएगी।