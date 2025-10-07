Language
    BDA की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कन्वेंशन सेंटर व लाइब्रेरी काे संचालित करेगी निजी एजेंसी, जल्द जारी होगा टेंडर

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 02:34 PM (IST)

    बरेली के रामगंगा नगर में बन रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी और कन्वेंशन सेंटर के संचालन की तैयारी है। बीडीए जल्द ही टेंडर जारी करेगा। कन्वेंशन सेंटर में कॉन्फ्रेंस हॉल एसी कमरे और लॉन होंगे जबकि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर हॉल कोर्ट और जिम जैसी सुविधाएं होंगी। बीडीए उपाध्यक्ष के अनुसार ये प्रोजेक्ट शहर के विकास में मदद करेंगे और युवाओं के सपनों को पूरा करेंगे।

    बीडीए की स्पोटर्स कांप्लेक्स, कन्वेंशन सेंटर व लाइब्रेरी काे संचालित करेगी निजी एजेंसी।

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के रामगंगा नगर में आवासीय योजना में निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, लाइब्रेरी और कन्वेंशन सेंटर के संचालन की कवायद शुरू हो गई है। तीनों परियोजनाओं के संचालन के लिए बीडीए ने शीघ्र ही निविदा करने का दावा किया है।

    इसके बाद शहरवासी आधुनिक सुविधाओं से युक्त कन्वेंशन सेंटर और स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में अपने निजी और सामाजिक आयोजन-प्रयोजन का कर सकेंगे। इसके लिए कार्यदायी संस्था का चयन प्रक्रिया भी शुरु हो गई है। इसके लिए आरएफपी बनकर लगभग तैयार है। तीनों परियोजनाएं बेहतर ढंग से संचालित हों इसके लिए निविदा प्रक्रिया कर एजेंसी को संचालन की जाएगी।

    बीडीए अधिकारियों के अनुसार कन्वेंशन सेंटर में 600 एवं 200 लोगों की क्षमता के कांफ्रेंस हाल, 15 वातानुकूलित कमरे, विवाह एवं अन्य आयोजन के लिए एक लान का विकास किया गया है। 300 वाहन क्षमता की पार्किंग सुविधा, स्वीमिंग पूल, चेंजिंग रूम, बैंक्वेट हाल, लांज, पार्टी हाल व अन्य सुविधाएं भी विकसित की गई हैं।

    वहीं, 18615 वर्गमीटर में बन रहे स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का कार्य भी लगभग पूरा कर लिया गया है। इसमें, 860 वर्गमीटर का मल्टीपर्पज इंडोर हाल, टेबल टेनिस कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट, जिम, बाक्सिंग कोर्ट, वालीबाल कोर्ट, क्रिकेट प्रैक्टिस मैच, खिलाड़ियों व कोच के लिए छह सुसज्जित कक्ष, तीन हाल एवं एक वीआइपी कक्ष समेत अन्य सुविधाएं विकसित की गई हैं। बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. के अनुसार कन्वेंशन सेंटर, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है।

    शीघ्र ही निविदा प्रक्रिया पूरी कर संचालन शुरु कर दिया जाएगा। कहा कि, बीडीए की आधुनिक लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स युवाओं और मेधावियों के सपनों को पंख लगाएंगे। कन्वेंशन सेंटर में सामाजिक एंव सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। यह परियोजनाएं शहर के विकास को गति देने वाले होंगे। इसके संचालन से रामगंगा नगर आवासीय योजना में भी आमजन की सहभागिता बढ़ेगी।