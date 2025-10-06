Language
    ग्रेटर बरेली में 200 आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी करेगा BDA, धनतेरस-द‍िवाली पर मांगा आवेदन

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:39 PM (IST)

    बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) दीपपर्व और धनतेरस के अवसर पर 200 से अधिक भूखंडों की नीलामी करेगा। विभिन्न सेक्टरों में स्थित इन भूखंडों के लिए आवेदन 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक स्वीकार किए जाएंगे और नीलामी 18 अक्टूबर को होगी। रामगंगा नगर के सेक्टर दो में बने एक व्यावसायिक परिसर की भी नीलामी की जाएगी। यह नीलामी बरेली शहर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

    ग्रेटर बरेली में 200 आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी करेगा बीडीए।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, बरेली। दीपपर्व और धनतेरस पर बीडीए ने 200 से अधिक भूखंडों की नीलामी करेगा। इसके लिए अलग-अलग सेक्टराें में सृजित की गई भूखंडों के लिए सोमवार से आवेदन जमा करने को कहा गया है। 17 तक आवेदन लेने के बाद 18 को नीलामी की जाएगी। इस दौरान रामगंगा नगर सेक्टर दो में विकसित किए गए कामार्शियल काम्प्लेक्स की भी नीलामी की जाएगी।

    बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. ने बताया कि ग्रेटर बरेली के सेक्टर पांच में शोरूम के लिए 147 से 151 वर्गमीटर के 21, 72 वर्गमीटर में 11 संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। सािा सेक्टर आठ शिप्रा इन्क्लेव में स्कूल-कालेज के एक भूखंड, पंचवटी इन्क्लेव, इंद्रप्रस्थ इन्क्लेव, सरयू इन्क्लेव, अलखनंदा इन्क्लेव समेत अन्य सेक्टरों में विकसित किए गए भूखंडों की नीलामी की जाएगी।

    साथ ही रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर दो में आफिस काम्प्लेक्स, ब्रह्मपुत्र इन्क्लेव में आवासीय और 18 मीटर चौड़ी सड़कों वाले रिक्त आवासीय भूखंडों का भी आवंटन किया जाएगा। इसके लिए छह अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आवेदन मांगा गया है। 18 को भूखंडों और काम्प्लेक्स की नीलामी की जाएगी।

