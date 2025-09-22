Bareilly City : बेसिक शिक्षा विभाग ने 100 लापरवाह शिक्षकों को थमाया नोटिस, देना होगा स्पष्टीकरण

बरेली के बेसिक शिक्षा विभाग ने 100 लापरवाह शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। निरीक्षण में शिक्षकों के देर से आने और काम में लापरवाही की शिकायतें मिलीं। अब शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन जवाब देना होगा जिससे हर कार्रवाई का रिकॉर्ड बनेगा और उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज होगा। इस प्रक्रिया से शिक्षकों पर दबाव बढ़ गया है।

जागरण संवाददाता, बरेली। बेसिक शिक्षा विभाग ने लापरवाही बरतने वाले 100 शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। हाल ही में किए गए निरीक्षण के दौरान इन शिक्षकों में कई तरह की कमियां पाई गईं, जिसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

अब इन सभी शिक्षकों को अपनी लापरवाही का जवाब आनलाइन तरीके से मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा। इस कदम से यह कार्रवाई उनकी सेवा पुस्तिका का स्थायी हिस्सा बन जाएगी, जिससे उनकी परेशानी बढ़ सकती है। जिले में कुल 2,484 बेसिक शिक्षा विद्यालय हैं, जिनमें 1,690 प्राथमिक, 425 उच्च प्राथमिक और 368 कंपोजिट स्कूल शामिल हैं। इन विद्यालयों में लगभग 2.86 लाख बच्चे पंजीकृत हैं। बच्चों की पढ़ाई और अन्य गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी और अन्य जिला समन्वयक लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं।

देर से पहुंचे और अनुपस्थित रहे इस दौरान स्कूलों में देर से पहुंचने, अनुपस्थित रहने और शिक्षण कार्यों में लापरवाही जैसी शिकायतें सामने आईं। पहले, शिक्षकों को भेजे गए कारण बताओ नोटिस और उनके जवाब आफलाइन देने होते थे, जिसके कारण ये रिकार्ड उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज नहीं हो पाते थे, लेकिन अब मानव संपदा पोर्टल पर आनलाइन जवाब देने की व्यवस्था से हर कार्रवाई का रिकार्ड बन रहा है।