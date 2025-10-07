बरेली शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए 36 करोड़ रुपये से 24 सड़कों का नवीनीकरण होगा। सिटी स्टेशन रोड भी सुधारी जाएगी। धूल नियंत्रण के लिए फुटपाथ बनेंगे और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के पास बायोडायवर्सिटी पार्क बनेगा। जाम वाले चौराहों को चिन्हित करके योजना बनाई जा रही है। मृत पशुओं के लिए ग्रीन किमेटोरियम भी बनेगा।

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकैप) के तहत 24 सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए 36 करोड़ से सिटी स्टेशन रोड समेत 24 से अधिक सड़क-फुटपाथ के निर्माण और सुंदरीकरण की स्वीकृति मिली है। कहा जा रहा है कि जल्दी ही इन कार्यों की निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर धरातल पर उतारा जाएगा।

नगर आयुक्त संजीव कुमार के अनुसार शहर के ऐसे मार्गों जहां रोड धूल के कारण वायु प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती है, उसके नियंत्रण के लिए रोड साइड पटरी एवं सड़क फुटपाथ के अंतिम छोर तक का कार्य कराया जाना है। इसके लिए समिति द्वारा निर्देश जारी किए हैं। परियोजना के तहत 24 से अधिक सड़कों पर 36 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही शहर के वायु गुणवत्ता सुधार के लिए बायोडायवर्सिटी पार्क भी विकसित किया जाएगा। इसके लिए रजऊ परसपुर स्थित सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट परिसर की भूमि के चिह्रीकरण की बात कही जा रही है।

परियोजना के तहत 10 ऐसे चौराहे जहां मार्ग सकरा होने की वजह से जाम की स्थिति रहती है उन्हें चिह्रित कर कार्ययोजना बनाई गई है। योजना के तहत मृत जानवरों के अंतिम संस्कार के लिए पेट एनिमल्स ग्रीन किमेटोरियम की स्थापना व संचालन का कार्य कराया जाएगा। इसके लिए आरएफपी तैयार कर ई-निविदा आमंत्रित किये जाने के निर्देश दिये गये।

इन प्रमुख मार्गों का कराया जाएगा कायाकल्प परियोजना के तहत सबसे बदहाल मार्ग सिटी स्टेशन रोड से किला पुल तक की सड़क को भी दुरुस्त किया जाएगा। डीडीपुरम में मुथुट फाइनेंस से ग्लैमर फेमिली स्टोर तक, माडल शाप से लेविश किएशन, सीसी टाइल्स पटरी और सीसी सड़क निर्माण कार्य। मॉडल टाउन कॉलोनी में कुष्ठ आश्रम के सामने देवेश गंगवार के मकान से हैरो स्कूल तक और सत्यदीप अल्ट्रासाउंड से मुकेश सहगल के मकान होते हुये हाटमिक्स सड़क और सीसी टाइल्स पटरी निर्माण कार्य। मॉडल चौकी निकट प्राथमिक विद्यालय रोड का चौड़ीकरण, शहीद भगत सिंह पार्क के चारों ओर सड़क का चौड़ीकरण।