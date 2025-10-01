Language
    बरेली बवाल के बाद कितनी गिरफ्तारियां हुई जो उपद्रवियों से भर गई जेल? अब बस इतने कैदियों की बची क्षमता

    By Rajnesh Saxena Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 02:08 PM (IST)

    बरेली जिला जेल में अब तक 80 उपद्रवियों को लाया गया है जिससे जेल लगभग अपनी क्षमता तक भर गई है। 3500 कैदियों की क्षमता वाली जेल में पहले से ही 3200 कैदी थे। उपद्रव के आरोपियों को उच्च सुरक्षा बैरकों में रखा गया है जहाँ कड़ी निगरानी और प्रतिबंध लागू हैं। इस घटना में 3000 से अधिक अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।

    उपद्रवियों से भर रही जेल, तीन सौ बंदियों की क्षमता बची

    जागरण संवाददाता, बरेली। जिला जेल में अब तक 80 उपद्रवियों को भेजा जा चुका है। यह सिलसिला कब तक चलेगा अभी स्पष्ट नहीं। स्थिति यह है कि, जेल में अब क्षमता से करीब 300 कैदी ही कम बचे हैं।

    जेल प्रबंधन के मुताबिक, जिला जेल में करीब 3500 कैदियों की क्षमता है। इसमें से करीब 3200 कैदी पहले से ही बंद है। इसके अलावा अब उपद्रव के आरोपित भी उसी जेल में पहुंचना शुरू हो चुके हैं।

    मंगलवार देर शाम तक सेंट्रल जेल दो में कुल 80 उपद्रवियों को भेजा जा चुका है। जबकि तीन हजार से अधिक अज्ञात लोगों को इस उपद्रव में आरोपित बनाया गया। उपद्रव के सभी आरोपितों को जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जा रहा है।

    जेल प्रबंधन के मुताबिक सामान्य बैरक की तुलना में हाई सिक्योरिटी बैरक में कई पाबंदियां होती हैं। उन्हीं दिन में केवल एक ही बार खोला जा सकता है। हाई सिक्योरिटी बैरक के किसी भी बंदी का बैरक से बाहर घूमने की अनुमति नहीं होती है।

