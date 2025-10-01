बरेली बवाल के बाद कितनी गिरफ्तारियां हुई जो उपद्रवियों से भर गई जेल? अब बस इतने कैदियों की बची क्षमता

जागरण संवाददाता, बरेली। जिला जेल में अब तक 80 उपद्रवियों को भेजा जा चुका है। यह सिलसिला कब तक चलेगा अभी स्पष्ट नहीं। स्थिति यह है कि, जेल में अब क्षमता से करीब 300 कैदी ही कम बचे हैं।

जेल प्रबंधन के मुताबिक, जिला जेल में करीब 3500 कैदियों की क्षमता है। इसमें से करीब 3200 कैदी पहले से ही बंद है। इसके अलावा अब उपद्रव के आरोपित भी उसी जेल में पहुंचना शुरू हो चुके हैं।

मंगलवार देर शाम तक सेंट्रल जेल दो में कुल 80 उपद्रवियों को भेजा जा चुका है। जबकि तीन हजार से अधिक अज्ञात लोगों को इस उपद्रव में आरोपित बनाया गया। उपद्रव के सभी आरोपितों को जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जा रहा है।